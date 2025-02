Avowed: Alle Gottähnliche-Fähigkeiten freischalten

Ob ihr euch nun als Zauberer durch die Lande von Avowed schlagt oder euch als Krieger oder Waldläufer versucht, magische Fähigkeiten bekommt ihr in jedem Fall: Sogenannte Gottähnliche-Fähigkeiten. Wie ihr sie alle freischalten könnt und was die Zauber bewirken, erfahrt ihr in diesem Guide.

Was sind Godlike-Skills?

Neben den Fähigkeitsbäumen Krieger, Waldläufer und Zauber, existieren noch die eurer treuen Gefährten und natürlich Gottähnliche-Fähigkeiten. Bei Letzterem handelt es sich um nützliche aktive Zauber oder passive Verbesserungen eures Charakters, die euch von Sapadal gewährt werden.

Zwar müsst ihr für deren Freischaltung keine Skillpunkte ausgeben, allerdings werden viele davon auf recht unterschiedliche Weise gewonnen. Während ihr einige Gottähnliche-Fähigkeiten im Rahmen der Story freischaltet, sind andere von euren Entscheidungen abhängig oder müssen in der Spielwelt mittels uralter Erinnerungen geborgen werden.

Alle Gottähnliche-Fähigkeiten und ihre Effekte

Passive Fähigkeiten erhaltet ihr, wenn ihr eine Uralte Erinnerung in der Spielwelt findet. Ihr könnt eine Uralte Erinnerung pro Areal finden. Aktive Fähigkeiten schaltet ihr im Rahmen der Geschichte durch eure Entscheidungen frei. Im Folgenden stellen wir euch alle Gottähnliche-Fähigkeiten mit ihren Effekten und Fundorten vor: