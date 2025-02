Kingdom Come Deliverance 2: Von zweifelhaftem Ruf (Flöhe finden)

In der Nebenquest "Von zweifelhaftem Ruf" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr Adams Badehaus manipulieren und müsst dafür unter anderem Flöhe finden und ein Duell für den Tuchmacher bestreiten. Wie ihr die Quest bestmöglich löst, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Von zweifelhaftem Ruf" starten

Wartet ein paar Tage nach Abschluss der Nebenquest „Blitzblank“ und sprecht dann erneut mit Betti im Badehaus „Der Königsfischer“. Die Wahl zum städtischen Badehaus Kuttenbergs steht an und Bettis Konkurrent Adam versucht alles, um Ratsherr Jeremias Naaz zu bestechen, der die Entscheidung darüber trifft. Ihr schlagt daher vor, den Aufenthalt von Jeremias im Badehaus von Adam so ungemütlich wie möglich zu machen.

Zuberdirnen in Adams Badehaus befragen

Zuerst müsst ihr die Zubermädchen in Adams Badehaus befragen, um die Vorlieben von Jeremias herauszufinden. Insgesamt müsst ihr drei Informationen von bestimmten Zuberdirnen herausfinden.

Katchka: Überredet sie mit „Beeindrucken“ oder „Dominieren“ oder bestecht sie mit Groschen, dann erzählt sie euch vom Problem mit den Flöhen, das kürzlich im Badehaus herrschte.

Überredet sie mit „Beeindrucken“ oder „Dominieren“ oder bestecht sie mit Groschen, dann erzählt sie euch vom Problem mit den Flöhen, das kürzlich im Badehaus herrschte. Marie die Kräftige: Überredet sie mit „Beeindrucken“ oder Redekunst oder bestecht sie mit Groschen, dann erzählt sie euch, dass Jeremias keinen Kamillentee verträgt.

Überredet sie mit „Beeindrucken“ oder Redekunst oder bestecht sie mit Groschen, dann erzählt sie euch, dass Jeremias keinen Kamillentee verträgt. Kleine Lida: Ihr müsst ihr erst ein Kleid besorgen, damit sie euch ihre Info gibt. Sie akzeptiert allerdings nur ein „Cotehardie der Edelfrau“. Falls ihr keinen habt, könnt ihr ihn beim Schneider etwas nördlich kaufen oder klauen. Lida erzählt euch dann vom besonderen Öl, das Adam gut verwahrt.

Um das Badehaus zu manipulieren, reicht es, wenn ihr nur das Öl stehlt, wenn ihr aber auch die anderen zwei optionalen Schritte erledigt, umso besser.

Tipp: Erledigt die einzelnen Schritte nachts, dann herrscht kein Trubel im Badehaus. Tagsüber ist es sehr schwer, nicht erwischt zu werden. Beachtet aber, dass ihr nachts die sehr schwer verschlossene Vordertür mit einem Dietrich knacken müsst. Alternativ stehlt ihr tagsüber per Taschendiebstahl die Hausschlüssel von Adam oder seiner Frau.

Kamillentee in das Weinfass schütten (Optional)

Kamillen-Aufguss könnt ihr euch über das entsprechende Alchemie-Rezept brauen oder ihr kauft euch eine Flasche beim Apotheker etwas nördlich. Geht im Badehaus die Treppen in den ersten Stock hoch und dann links durch die Tür. Anschließend findet ihr das Weinfass im Zimmer auf der rechten Seite.

Das Weinfass findet ihr in diesem Zimmer im ersten Stock des Badehauses. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Etwas finden, das von Flöhen befallen ist (Optional)

Begebt euch in den Ostteil der Stadt. Genau nördlich über dem interessanten Ort „Garten Eden“ ist ein Bettlerquartier. In einem Sack in der Ecke findet ihr die „Flohverseuchte Decke“.

An dieser Stelle findet ihr das Bettlerquartier. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im markierten Sack findet ihr die flohverseuchte Decke. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Flöhe müsst ihr im ersten Stock des Badehauses neben dem Badezuber für den Ratsherrn über der Truhe und dem Korb verteilen.

Die Flöhe müsst ihr über den Korb und die Truhe im Raum mit den Badezubern im ersten Stock verteilen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das Öl stehlen

Im zweiten Stock des Badehauses findet ihr das Quartier von Adam. Im Nebenzimmer steht ein Schrank, wo ihr das exotische Duftöl findet. Der zweite Stock ist sogar eine rote Sperrzone, lasst euch hier also nicht erwischen!

Das exotische Öl findet ihr in diesem Schrank im Nebenraum von Adams Schlafzimmer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Unterstützung von Ratsherr Tuchmacher sichern

Zurück bei Betti gibt sie euch die Aufgabe, euch die Unterstützung von Ratsherr Tuchmacher zu sichern. Ihr findet ihn bei der markierten Schneiderei im Zentrum. Bevor ihr dorthin geht, packt euch euer bestes Jagdschwert oder euren besten Streitkolben ins Inventar.

Sprecht den Tuchmacher an, aber sagt ihm nichts von Betti, sondern dass es ums Geld geht und ihr deshalb seine Unterstützung wollt. Damit er zustimmt, müsst ihr für ihn ein Duell gegen Herrn Jan von Lestin bestreiten. Dabei dürft ihr keine schwere Rüstung, sondern nur Stoffkleidung tragen und nur mit Jagdschwert oder Streitkolben kämpfen.

Alle anderen Waffen müsst ihr ablegen. Sobald ihr bereit seid, sagt dem Tuchmacher Bescheid und ihr reist automatisch zum Ort des Duells. Über einen sehr schweren Redekunst-Check könnt ihr Jan überzeugen, ebenfalls ohne Plattenrüstung zu kämpfen. Das macht die Sache leichter. Allerdings kämpft er mit einem Langschwert. Blockt seine Schläge und kontert nur, um den Kampf zu gewinnen.

Über einen sehr schweren Redekunst-Check könnt ihr die Plattenrüstung von Jan entfernen. (© Screenshot GIGA)

Warte auf die Ratsversammlung

Gebt Betti Bescheid und wartet dann vier volle Tage. Erst dann aktualisiert sich die Quest und ihr könnt erneut mit Betti sprechen. Die Versammlung war ein voller Erfolg und der Königsfischer ist nun das offizielle städtische Badehaus.

Als Belohnung sind fortan sämtliche Dienste im Badehaus kostenlos für euch. Eine der Zuberdirnen steht euch zudem als Fertigkeitentrainer zur Verfügung.

