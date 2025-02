Kingdom Come Deliverance 2 ist so realistisch, dass die Community lachend vom Stuhl fällt

Im Mittelalter konnte kaum jemand lesen. Aber Heinrich kann es, wenn ihr es möchtet – er schafft es sogar, richtig viel Wissen aus den Büchern zu ziehen! Allerdings könnte er dringend eine Brille gebrauchen, wie die Community jetzt herausgefunden hat.

Der arme Heinrich braucht eine richtige Brille, wie jetzt klar wird

Die Community von Kingdom Come Deliverance 2 erkundet nun schon seit Wochen die mittelalterliche Welt des Spiels und findet dabei immer wieder neue Dinge heraus. Etwa sind die Bewohner der Stadt Kuttenberg richtig gierig, wie nun über ein Video festgestellt wurde.

Der Hauptcharakter Heinrich verbirgt hinter dem unschuldigen Gesicht außerdem ein trauriges Geheimnis, wie die Community auf Reddit jetzt festgestellt hat: Er braucht nämlich ganz offensichtlich eine starke Brille. Brillen gibt es zwar in KCD2, aber die scheinen ihm nichts zu bringen – er kann die Bücher im Spiel nämlich nur ganz schlecht erkennen.

Woher dieses Wissen stammt? Auf Reddit haben Spieler Bilder von ihrem Heinrich beim Lesen der Bücher gemacht und das Problem wurde sehr schnell offensichtlich: Heinrich drückt sein Gesicht geradezu gegen die Buchseiten, um die Schrift erkennen zu können:

Könnte mein Heinrich deshalb so schlecht mit dem Bogen schießen? Liegt es vielleicht gar nicht an meinen eigenen Fähigkeiten?! Oder muss Heinrich womöglich so nah mit dem Gesicht an die Buchstaben gehen, weil er selbst gar nicht so geübt ist im Lesen? Kingdom Come Deliverance 2 überzeugt hier ohne Frage einmal mehr mit dem eigenen Realismus.

Einige Leute in KCD2 geben nur vor, lesen zu können

Spannend wird es auch, wenn ihr andere Leute beim Lesen beobachtet. Heinrich mag das Lesen zwar offensichtlich schwerfallen, doch Leute wie Sir Jan Semine geben offensichtlich nur vor, des Lesens mächtig zu sein:

Sir Jan Semine in Kingdom Come Deliverance 2 denkt, wir merken es nicht, was er da tut. (© Deep Silver / Bild von Reddit-Nutzer Shushady)

Das muss einmal gesagt werden: Auch wenn Heinrich ein bisschen lächerlich beim Lesen aussieht, versucht er es wenigstens und strengt sich an. Leute wie Sir Semine jedoch wollen anderen nur etwas vormachen und sich als besonders intelligent darstellen. Das klappt natürlich aber nicht, wenn man nicht weiß, was genau man an einem Buch eigentlich lesen muss. Auf jeden Fall nicht den Einband.

