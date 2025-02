Kingdom Come Deliverance 2: Das beste Mittelalter-RPG unserer Zeit

Durch das malerische Europa des 15. Jahrhunderts galoppiert Kingdom Come Deliverance 2 in den Release, mit dem altbekannten Heinrich im Sattel sowie einem Schwert und selbstgebrauten Tränken im Gepäck. Hier kann man sich fast vorstellen, die frischen europäischen Wälder zu riechen – oder eben die vollgekackten Aborte in den Dörfern und Städten. Herzlich willkommen im Mittelalter!

Fazit zu Kingdom Come Deliverance 2 Kingdom Come Deliverance 2 ist nicht nur ein nahezu perfektes Mittelalter-RPG, sondern auch eine Simulation, die euch auf viele Arten ein Leben im 15. Jahrhundert Europas führen lässt. Ein paar Bugs und Glitches sind das einzige Manko, doch wichtig für eure Entscheidung für oder gegen den Kauf des Spiels ist etwas ganz anderes: Ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlasst.



KCD2, ist - wie auch der erste Teil - ein ganz besonderes Spiel, das viel Zeit und Engagement von euch verlangt. Ihr müsst euch in die Gameplay-Systeme hineinfinden, ihr werden recht viele Gespräche führen müssen, ihr werdet zeitaufwendige Tränke brauen und Schwerter schmieden, ihr müsst Survival-Mechaniken mögen ebenso wie die First-Person-Perspektive und ihr müsst immer wieder darüber nachdenken, wie ihr dieses oder jenes Problem angeht.



In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr nicht einfach so mal jemanden bestehlen. Die Möglichkeiten sind zwar extrem vielfältig, und natürlich könnt ihr einbrechen, stehlen, morden – ganz egal, was ihr auch wollt! Aber allein das Einbrechen und Stehlen fühlt sich ein wenig so schwierig wie im echten Leben an. Das heißt, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut, dann klappt es nicht.



Seid ihr aber bereit, voll und ganz in eine Mittelalter-Welt einzutauchen? Dann gibt es momentan kein besseres Spiel als Kingdom Come Deliverance 2.



Kingdom Come Deliverance 2 erscheint am 4. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X|S und auf dem PC.

Komplexe Mittelalter-Simulation mit Alchemie und Schmieden

Immersive und wundervolle Mittelalter-Musik

Detaillierte Vertonung mit Akzenten und Einschüben von einheimischen Sprachen

Beeindruckend detaillierte Nebenquests

Emotionale und spannende Story

Filmreife Zwischensequenzen

Große und vollgepackte Open-World

Ein paar Bugs und Glitches

Ein paar Bugs und Glitches

Nur First-Person-Perspektive 9,5 /10

Hinweis zur Spielversion



Wir haben Kingdom Come Deliverance 2 auf einer Standard-PS5 gespielt. Unsere Spielerfahrung bezieht sich also einzig auf diese Version. Demnach können mehr oder weniger Bugs und Glitches auf anderen Plattformen auftreten.

Ihr wollt Kingdom Come Deliverance? Ihr bekommt Kingdom Come Deliverance!

Es gibt kein Spiel, das wie Kingdom Come Deliverance (auf Steam ansehen) funktioniert – mit seiner unnachgiebigen First-Person-Perspektive, den komplex-immersiven Gameplay-Systemen, dem groben Humor, den malerischen böhmischen Wäldern und dem starken Hang dazu, das europäische Mittelalter des 15. Jahrhunderts so originalgetreu wie möglich wiederzugeben.

Vielleicht sollte ich eher betonen: es gab kein Spiel, das wie KCD war – denn Kingdom Come Deliverance 2 (auf Steam ansehen) darf mit seinem Release den Vorgänger ablösen, ihn weiterführen und an seiner Stelle den Platz des besten Mittelalter-RPGs unserer Zeit einnehmen. Was ich damit sagen will: Wenn ihr KCD mochtet, bekommt ihr mit KCD2 das Spiel eurer Träume. Wenn ihr den ersten Teil kennt, könnt ihr getrost auch mit dem zweiten Teil anfangen – aber ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlasst. Denn verglichen werden kann dieses Spiel mit keinem anderen.

Schaut in den 25-minütigen Gameplay-Trailer zu Kingdom Come Deliverance 2!

Kingdom Come Deliverance 2: 25 Minuten Gameplay (Englisch)

In Kingdom Come Deliverance 2 tretet ihr erneut in die Lederstiefel des jungen, nun traumatisierten Heinrich von Skalitz. An der Seite des Adligen Sir Hans von Capon reitet er mit weiteren Soldaten nach Trosky, um dort eine Nachricht seines Ziehvaters Hanusch von Leipa zu überbringen. Krieg braut sich in den böhmischen Wäldern zusammen: Der König Böhmens steht vor dem Fall, während sein Bruder Sigismund nach dem Thron greift. Banditen sowie Sigismunds Soldaten machen die Wälder unsicher, was Heinrich und Hans bald am eigenen Leib erfahren.

Nach einer unglücklichen Reihe von Ereignissen stehen beide mittellos an den Toren von Trosky. Sie müssen einen Weg finden, die wichtige diplomatische Nachricht noch irgendwie zu überbringen – aber wie sie das schaffen sollen, müsst ihr selbst herausfinden.

Eine zum Bersten volle, komplexe und wunderschöne Mittelalter-Welt, für die ihr euch Zeit nehmen müsst

Kingdom Come Deliverance 2 funktioniert in zwei großen Open-World-Abschnitten, die ihr über die Story hinweg erkunden könnt. Zuerst erwarten euch die idyllischen Wälder rund um Trosky, vollgepackt mit Kräutern, Wildtieren, verschlungenen Pfaden, mittelalterlichen Dörfern und so einigen Geheimnissen, die sich lohnen, ergründet zu werden. Danach werdet ihr die tatsächlich sehr große Stadt Kuttenberg zu Gesicht bekommen – eine Metropole des Mittelalters, wo so einiges bereits anders läuft als auf dem Land.

Zeit mitbringen müsst ihr aber in beiden Story-Abschnitten von Kingdom Come Deliverance 2, und das nicht nur wegen der vielen, richtig langen und beeindruckenden Nebenquests, die ihr überall aufgabeln werdet. Denn KCD2 ist nicht nur ein Mittelalter-Action-RPG, sondern auch eine Simulation, in der ihr alltägliche Aufgaben tatsächlich erledigen müsst.

So schön! Reitet durch die idyllischen Wälder des 15. Jahrhunderts in Böhmen. (© Deep Silver)

Ihr braucht heilende Kräutergemische oder Gifte, um sie an eure Waffen zu schmieren? Ab zum Alchemie-Tisch, wo ihr euer Buch aufschlagt, das Rezept nachlest und dann – händisch! – die Kräuter in der richtigen Reihenfolge in den Kessel gebt. Kocht das Gemisch nicht zu lang oder zu kurz! Zerstampft bitte die Brennnessel, die ihr eben noch im Wald gesammelt habt! Und bitte noch eine Prise Kamille! Hier gibt es keine großen Gameplay-Hilfen – ihr werdet wieder und wieder Tränke brauen, und entweder mögt ihr das oder eben nicht.

Das Gleiche gilt für das Schmieden. Auf wunderbare Art könnt ihr in Kingdom Come Deliverance 2 das Eisen wirklich ins Feuer legen und dann mit einem Hammer eine ganze Weile darauf rum hauen. Wer hier schnell durch die Story kommen oder sich einzig durch Action-Sequenzen metzeln will, der braucht sich KCD2 nicht zu kaufen. Es handelt sich einfach um ein ganz anderes, ganz eigentümliches, aber auch ganz fantastisches Spiel.

Auch müsst ihr wie schon im ersten Teil schlafen, essen, euch waschen und noch auf so einige andere Dinge achten: Wenn ihr jemanden davon überzeugen wollt, wie adelig und ehrenhaft ihr seid, tragt ihr dann auch die entsprechende Kleidung? Oder wollt ihr jemandem drohen, habt aber nicht einmal ein Schwert und tragt nur Lumpen am Körper? Dann werdet ihr einfach nur ausgelacht. Und das fühlt sich nicht so gut an; ich spreche aus Erfahrung.

Wenn ihr Tränke braut, müsst ihr etwas Geduld und Feingefühl mitbringen: Denn hier legt ihr wirklich Hand an. (© Deep Silver)

Das ist die Komplexität, von der ich eben noch geredet habe: Ein bisschen wie im echten Leben werdet ihr in KCD2 auf jede Menge Details achten müssen. Stinkt ihr etwa und werdet deshalb von Wachen gerochen, während ihr herumschleicht? Der Händler wird euch nicht im Laden haben wollen, wenn ihr bluttriefend vor ihm steht. Ihr könnt euch Krankheiten einfangen oder zum Alkoholiker werden – was besonders gemein ist, denn ihr könnt abgesehen vom Zubettgehen nur mithilfe eines ganz speziellen Schnapses speichern. Und glaubt mir, ihr wollt oft speichern. Sehr oft.

Lebensechte Charaktere und Nebenquests, extrem detailreiche Rollenspielsysteme und Bugs – ein paar zumindest

Ich habe nicht eine einzige typische Fetch-Quest in Kingdom Come Deliverance 2 erlebt und stattdessen stundenlange, voll vertonte und richtiggehend komplexe Nebenaufgaben erledigt, die mir jeweils so einige Stündchen abverlangt haben. Wenn ihr hier alles sehen und erleben wollt, dann bucht schon mal euren Urlaub: Dieses Spiel ist gigantisch, denn selbst wenn ihr alle Quests geschafft habt, wird euch klar, dass ihr einige davon auch anders lösen könnt – und auch, dass viele von ihnen Einfluss auf spätere Ereignisse haben werden.

Nachts trefft ihr auf die seltsamsten Gestalten: Etwa eine beunruhigend wissende Frau nahe Trosky. Das Gespräch mit ihr ist beinahe unheimlich ... (© Deep Silver)

Die vielen Charaktere, die euch über den Weg laufen, wirken alle wie echte Menschen aus dem Mittelalter: Von der ausgestoßenen Hebamme im Wald über kumanische Soldaten, diebische Angestellte der Adeligen, rachsüchtige Tagearbeiter oder Liebende, die sich vor der Familie in einer Höhle verstecken. Es ist tatsächlich beeindruckend, was für eine Welt Entwickler Warhorse Studios hier erschaffen hat – mit Häusern, in die ihr alle einbrechen könnt (falls ihr es schafft), Soldaten, welche die Wege patrouillieren, Akzente und alte Sprachen, die gesprochen werden, und, und, und. Es gibt kein Spiel, das ich kenne, welches eine größtenteils historisch belegte Welt derart lebendig darstellt – und euch derart frei darin herumstolpern lässt.

Es gibt über 276 Perks, die ihr erlernen könnt – in unterschiedlichsten Feldern wie Alchemie, Kampf (Schwert, Lanze, Bogen, Keule, Fäuste), Überleben, Überredungskunst, Schleichkunst, Saufen, Diebstahl oder der Kunst, besser mit eurem Pferd und eurem Hund zurechtzukommen.

Auch euer Inventar ist mit all den Möglichkeiten, die es bietet, ein System, das erst einmal verstanden werden muss. Es ist nicht direkt kompliziert – aber auch hier ist das Spiel darauf bedacht, so realitätsnah wie möglich zu sein. Wenn ihr etwa Rüstung tragen wollt, müsst ihr schon ein Wams darunter anlegen und auch euer Pferd solltet ihr entsprechend ausrüsten, damit ihr besser reiten könnt.

Für jedes Kleidungsstück gibt es einen besonderen Platz im Inventar. Und wichtig ist besonders Eines: Kleidet euch entsprechend eures Vorhabens! (© Deep Silver)

Was ist mit dem Kampfsystem? Spieler des ersten Teils wissen, dass es da schon nicht einfach war, das Schwert zu beherrschen. In KCD2 könnt ihr jedoch teilweise aufatmen: Zwar werdet ihr auch hier nicht einfach draufhauen können, doch es ist leichter, den Umgang mit Schwert und Bogen zu erlernen – und falls ihr eher Lust habt, eben doch weniger strategisch zu kämpfen, greift einfach zur Keule. Mit der dreht ihr den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe etwas herunter, was sicher einige freuen wird.

Ein spürbares Manko des Spiels stellen aktuell die vielen Bugs dar. Aber es sind keinesfalls derart viele wie in der Release-Version des ersten Teils. Ich habe keinen Game-Breaking-Bug erlebt, musste jedoch zweimal neu laden, weil mein Pferd an der Tränke festhing oder – Heinrich am Bett. Einmal habe ich eine ganze Weile gebraucht, um einen wichtigen Nebencharakter dazu zu bringen, die Quest weiterzuverfolgen. Und immer mal wieder springt mein Hund etwas seltsam umher oder ein Dach poppt erst in seiner grafisch anmutigen Pracht auf, wenn ich ganz nah herangeritten bin.

Ich bin nach einer langen Nacht gerade aufgestanden, die Sonne ist eben aufgegangen und mein Hund Mutt trinkt aus dem Bottich, in welchem ich mich gleich waschen werde. Hach! (© Deep Silver)

Der Entwickler wird, da bin ich sicher, auch nach dem Release noch ein paar Patches ins Spiel stecken, um auftretende Bugs auszumerzen und es, in meinen Augen, perfekt werden zu lassen. Denn dieses Spiel ist wirklich nahezu meisterhaft in dem, was es will: Nämlich eine mittelalterliche Zeitspanne so real und lebensecht und auch immersiv zu gestalten, wie nur möglich. Ihr wollt gern ein spannendes Abenteuer im Mittelalter erleben? Dann gibt es dafür momentan kein besseres Spiel als Kingdom Come Deliverance 2.