Statt 67,99 Euro jetzt kostenlos: Gratis-Game ist Mutter vieler Rollenspiele

Steam-Nutzer können sich ein neues Gratis-Game für ihre Spielbibliothek schnappen. Allerdings könnt ihr nicht einfach losdaddeln – mit dem RPG Maker VX Ace sollt ihr stattdessen ein eigenes Rollenspiel erschaffen.

Schnappt euch jetzt ein Gratis-Game auf Steam

Auf Steam läuft aktuell das RPG Maker Festival. Neben zahlreichen Rabatten gibt es auch ein Gratis-Game für eure Spielbibliothek: Den RPG Maker VX Ace aus dem Jahr 2012. Laut Steam-Beschreibung liefert der alle Werkzeuge, die ihr braucht, um euer Traumspiel zu entwickeln.

Der RPG Maker VX Ace kostet normalerweise 67,99 Euro. Jetzt ist er komplett kostenlos. Ihr könnt das Spiel einfach eurer Bibliothek hinzufügen und dann loslegen, wann immer ihr wollt (auf Steam ansehen). Da lohnt es sich schon zuzuschlagen, selbst wenn ihr nicht direkt ein RPG entwerfen wollt. Vielleicht regt sich in Zukunft ja doch noch der Spieleentwickler in euch. Das Angebot endet voraussichtlich zusammen mit dem RPG Maker Festival am 10. Februar.

Lasst euch nicht verwirren. Auf der Steam-Produktseite wird RPG Maker VX Ace auch für 3,39 Euro zum Verkauf angeboten. Der einzige Unterschied zur Gratis-Version ist allerdings, dass ihr hier nur Steam-Sammelkarten erhaltet, wenn ihr Geld ausgebt.

RPG Maker VX Ace Gotcha Gotcha Games

Das steckt im RPG Maker VX Ace auf Steam

Im RPG Maker VX Ace steckt unter anderem ein Map-Editor und eine Datenbank für Charaktere, Gegner und Items. Ihr sollt die Werkzeuge auch nutzen können, wenn ihr überhaupt nicht programmieren könnt. Zusätzlich unterstützt das Spiel auch den Steam-Workshop mit unzähligen kostenlosen Inhalten anderer Spieler. Die Steam-Bewertungen für den RPG Maker VX Ace können sich ebenfalls sehen lassen. Insgesamt fallen 94 Prozent der 4.500 Reviews positiv aus.

Wenn ihr aber doch Geld ausgeben wollt, dann stehen euch überwältigende 448 DLCs zur Verfügung. Die Erweiterungen sind auch gar nicht so billig und kosten bis zu 28,99 Euro. Wenn in euch das RPG-Feuer brennt, könnt ihr das Spiel also noch beliebig erweitern. Anfänger sollten wohl erstmal beim Grundspiel bleiben.

