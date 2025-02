Strategie-Geheimtipp: Mittelalter-Hit auf Steam lässt mich nicht los

Ich bin immer auf der Suche nach spannenden Strategiespielen auf Steam. Jetzt bin ich über die Demo für Drop Duchy gestolpert – eine Art Tetris im Mittelalter. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Strategie-Hit auf Steam mischt Tetris mit Mittelalter

Ihr mögt Tetris? Ihr mögt das Mittelalter? Dann ist Drop Duchy das perfekte Spiel für euch. Der Strategie-Hit auf Steam lässt euch ein Königreich aus vom Himmel fallenden Blöcken errichten. Nur wenn ihr Geländefelder, Produktions- und Militärgebäude korrekt miteinander kombiniert, könnt ihr den Feind bezwingen.

Aktuell gibt es auf Steam eine Gratis-Demo von Drop Duchy, in der ihr bis zum ersten Boss spielen könnt (auf Steam ansehen). Das einfache, aber doch geniale Spielprinzip hat mich schnell in seinen Bann gezogen. Neben den Grundregeln von Tetris müsst ihr auf das Gelände und eure Gebäude achten. Ein Sägewerk will neben einem Wald platziert werden, ein Wachturm lieber auf offenem Feld. Es ist wahnsinnig motivierend, die perfekte Anordnung für die Blöcke zu finden und dann mit einem Schwall aus Ressourcen belohnt zu werden.

Drop Duchy ist auch ein Roguelite. Nach jeder Runde zieht ihr eine Karte, die euch passive Boni oder ein neues Gebäude gibt. Zusammen mit dem knackigen Schwierigkeitsgrad sorgt das bereits jetzt für viel Wiederspielwert. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass reines Glück bei der Abfolge der Tetris-Blöcke aktuell noch eine zu große Rolle für Erfolg oder Niederlage spielen. Bis zum Release kann Entwickler Sleepy Mill Studio aber bestimmt noch daran arbeiten.

Am besten probiert ihr Drop Duchy einfach selbst aus. Es kostet ja nichts:

Drop Duchy Sleepy Mill Studio

Die richtige Kombination der Tetris-Steine bestimmt in Drop Duchy über den Sieg. (© The Arcade Crew)

Wann erscheint Drop Duchy auf Steam?

Die Vollversion von Drop Duchy soll im April 2025 erscheinen und noch mehr Karten, Geländetypen und Fraktionen beinhalten. Wenn ihr euch bis dahin mit der Demo beschäftigen wollt, müsst ihr aber aufpassen: Nachdem ihr den Boss dreimal bezwungen habt, könnt ihr keinen neuen Anlauf starten. Der Entwickler hat bereits angekündigt, dass er hier nachbessern will, aber wenn ihr weiterspielen wollt, solltet ihr kurz vor Schluss strategisch verlieren.

