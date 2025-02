Das Steam Deck ist super, aber diese 10 Punkte stören uns immer noch

Wie wäre es mit einer Magnesium-Legierung?© Severin Pick / GIGA 8 / 11

Anzeige

Denn da Valve beim Gehäuse auf simples Plastik setzt, fühlt sich das Steam Deck nicht so wertig an, wie es sollte. Wie wäre es stattdessen mit einer Magnesiumlegierung, Valve? Die ist zwar dichter, dafür braucht ihr im besten Fall aber weniger Material, um die gleiche Stabilität zu erreichen, was sich am Ende auch aufs Gewicht auswirken könnt.