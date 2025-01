PS5-Spiele auf Steam: Sony rudert zurück und es ist allerhöchste Zeit

Sony macht eine beeindruckende Kehrtwende bei der PC-Strategie für PS5-Games. Die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt: Warum hat das so lange gedauert?

PlayStation-Spiele auf dem PC: Sony ändert Strategie

Beliebte PS4- und PS5-Games erscheinen einige Zeit nach Release auch auf PC-Plattformen wie Steam und im Epic Games Store. Fans mussten sich aber trotzdem bei vielen davon mit einem PlayStation-Netzwerk-Account anmelden, um sie spielen zu können. Mit diesem PSN-Zwang soll jetzt Schluss sein – zumindest teilweise.

Auf dem PlayStation-Blog verkündet Sony, dass Marvel’s Spider-Man 2, Horizon Zero Dawn Remastered, The Last of Us Part 2 Remastered und God of War Ragnarök auch ohne PSN-Account gezockt werden können. Spieler können sich weiterhin freiwillig anmelden und erhalten dafür kleinere Extras im Spiel:

Marvel’s Spider-Man 2: Spider-Man 2099 schwarzer Anzug, Miles Morales 2099 Anzug

Spider-Man 2099 schwarzer Anzug, Miles Morales 2099 Anzug Horizon Zero Dawn Remastered: Nora-Valiant-Outfit

Nora-Valiant-Outfit The Last of Us Part 2 Remastered: +50 Punkte, um Bonusfunktionen zu aktivieren und Extras freizuschalten, Jordans Jacke aus Intergalactic: The Heretic Prophet

+50 Punkte, um Bonusfunktionen zu aktivieren und Extras freizuschalten, Jordans Jacke aus Intergalactic: The Heretic Prophet God of War Ragnarök: Ressourcenpaket (500 Hacksilber und 250 EP) und das Schwarzbären-Rüstungsset (bisher nur bei New Game+ verfügbar)

Aktuell wird der PSN-Zwang weiterhin auf den Steam-Produktseiten von Horizon Zero Dawn Remastered und God of War Ragnarök angezeigt. Womöglich (und hoffentlich) verschwindet die Anforderung mit dem Release von Marvel’s Spider-Man 2 am Abend des 30. Januars.

Schaut euch hier den Trailer für Marvel’s Spider-Man 2 an:

Marvel’s Spider-Man 2: Story-Trailer