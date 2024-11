Sorry PlayStation, aber eure freche PC-Taktik könnt ihr so nicht schönreden

Viele PlayStation-Hits gibt es inzwischen auch auf dem PC an. Die Spieler müssen sich dort allerdings immer häufiger einen PSN-Account erstellen. Der Sony-Präsident verteidigt das, aber ich glaube ihm kein Wort.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

So begründet der Sony-Präsident den PSN-Zwang

Sony versteift sich auf die PSN-Account-Pflicht für PlayStation-Spiele auf dem PC. Laut Präsident Hiroki Totoki würde das Unternehmen damit nur zum Schutz der Spieler handeln – obwohl die gar nicht beschützt werden wollen.

Laut einer Übersetzung aus dem japanischen von TweakTown weißt das hohe Tier durchaus, dass die Account-Pflicht auf Widerstand der Nutzer stößt. Für Live-Service-Games sei dies allerdings notwendig, um „Ordnung im Spiel aufrechtzuerhalten“ und damit „jeder das Spiel sicher genießen kann“ (Quelle: TeakTown).

Sicherheit für PC-Spieler? Niemand glaubt euch das!

Die Aussage des Sony-Präsidenten ist vielleicht etwas, was er selbst gerne glauben würde. In der Realität dient der PSN-Account-Zwang vor allem einem Ziel: Die PC-Community soll mobilisiert werden, um Nutzerzahlen des PlayStation-Networks nach oben zu treiben. Immerhin benötigen auch God of War: Ragnarök und Horizon Zero Dawn Remastered einen PSN-Account, obwohl sie Singleplayer-Spiele sind.

Ich persönlich fühle mich überhaupt nicht sicher dabei, wenn ich dem nächsten Unternehmen meine Daten geben muss – und das auch noch für das Netzwerk einer Konsole, die ich nicht besitze und nicht plane zu besitzen.

Die Wut der PC-Spieler ist gerechtfertigt und wird sich auch noch eine Weile in schlechteren Bewertungen etwa auf Steam niederschlagen. Leider glaube ich trotzdem nicht, dass Sony seine Strategie ändern wird. Die Aussicht auf Rekordzahlen wird für Sony wichtiger sein, als die Meinungen der Spieler.

