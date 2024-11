PlayStation-Open-World-Hit floppt zum Steam-Release: „Was soll der Unsinn?“

Horizon Zero Dawn Remastered: Ankündigungstrailer

Bereits vor dem Release hatte das Remaster von Horizon Zero Dawn Kritik aus der Community einstecken müssen – und nun läuft auch der Steam-Start nicht nach Plan. Die Bewertungen und Spielerzahlen fallen ziemlich mau aus. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Horizon Zero Dawn: Remaster enttäuscht auf Steam

7 Jahre nach dem ursprünglichen Release hat Sony am 31. Oktober 2024 das Remaster von Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Während das Original-Open-World-Spiel sowohl von Fans als auch Kritikern positiv aufgenommen wurde, legt das Remaster jetzt einen üblen Stotterstart auf Steam hin (auf Steam ansehen).

Nach den den ersten gut 700 abgegebenen Bewertungen lautet das Urteil für Horizon Zero Dawn Remaster gerade einmal ausgeglichen – nur 63 Prozent geben den Daumen nach oben.

In den Kommentaren zeigen sich viele Spieler dementsprechend unbeeindruckt von der neuen Version des Open-World-Hits. Es hagelt Kritik wegen einiger Bugs und Performance-Problemen sowie wegen des Zwangs, einen PSN-Account zu verlinken. (Quelle: Steam)

Spiel ist aktuell mit Controller fast unspielbar, da ich keinen Pfeil abschießen kann. Nicht empfehlenswert, bis das behoben ist. Steam-User Shizukame

Zwingt mich dazu, mit einem PlayStation-Account zu verlinken, was mich wiederum dazu zwingt, es sofort zurückerstatten zu lassen. Steam-User KingOfNuthin

Was soll der Unsinn?(…). Steam-User Khajin

Das neueste PlayStation-Remaster floppt auf Steam. (© PlayStation Publishing / Valve)

Steam-Spieler zeigen PlayStation-Remaster die kalte Schulter

Das Remaster von Horizon Zero Dawn muss auf Steam momentan nicht nur um eine bessere Bewertung kämpfen, sondern insgesamt mehr Spieler für sich gewinnen.

In den letzten 24 Stunden konnte die seit August 2020 verfügbare Complete Edition von Horizon Zero Dawn auf Steam beispielsweise 2.872 gleichzeitige Spieler erreichen, während das brandneue Remaster es im gleichen Zeitraum am Höhepunkt nur auf 2.383 Spieler brachte.

Das geringe Interesse am Horizon-Remaster lässt sich natürlich einerseits durch die extrem unpopuläre PSN-Account-Pflicht erklären – doch diese wird nicht der einzige Grund für den enttäuschenden Start sein.

Viele Fans werden sich darüber hinaus vielmehr zurecht fragen, ob der erst 7 Jahre alte Open-World-Hit wirklich ein Remaster gebraucht hat und zu einem anderen Ergebnis kommen als Sony – was auch die Abwesenheit in den Steam-Bestseller-Charts erklären würde.

Auch auf der PlayStation hat Horizon Zero Dawn Remaster bei Fans für Frust gesorgt:

