Bitter für Skyrim-Fans: Bethesda wirft ein The Elder Scrolls endgültig bei Steam raus

The Elder Scrolls 6 ist immer noch weit entfernt und Bethesda zieht bei einem anderen Spiel der Reihe den Stecker. Das erfolglose The Elder Scrolls: Legends wird in Kürze komplett abgeschaltet und fliegt schon jetzt bei Steam raus.

Steam: Ein The Elder Scrolls nimmt endgültig Abschied

Im Jahr 2017 hat Bethesda ein eigenes Kartenspiel im Skyrim-Universum auf den Weg gebracht. Der große Erfolg für The Elder Scrolls: Legends blieb jedoch aus. Schon seit 2019 gab es keine größeren Updates mehr.

Anzeige

Trotzdem konnten Spieler auf Steam und Mobilgeräten weiterhin in der Singleplayer-Kampagne oder im Multiplayer-Modus Karten legen. Auch damit ist jetzt bald Schluss. Bethesda hat The Elder Scrolls: Legends aus dem Steam-Store geworfen. Eine Nachricht im Spiel macht klar, dass die Server am 30. Januar 2025 permanent abgeschaltet werden.

The Elder Scrolls: Legends kann auf Steam nun nicht mehr heruntergeladen werden. Im Google Play Store und im App Store ist dies zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch möglich. Wenn ihr das Skyrim-Spin-off also noch einmal ausprobieren wollt, ist jetzt die letzte Gelegenheit. Bethesda hat die Kosten für alle Gegenstände und Events im Spiel auf jeweils eine Goldmünze reduziert, sodass Spielern alles offen steht, was The Elder Scrolls: Legends zu bieten hat.

Anzeige

The Elder Scrolls®: Legends™ Sparkypants Studios, LLC

The Elder Scrolls: Legends Bethesda Softworks LLC

The Elder Scrolls: Legends Bethesda

The Elder Scrolls: Legends wird gar nicht mehr spielbar sein

The Elder Scrolls: Legends war kein großer Hit, aber es ist trotzdem schade, dass das Spiel komplett verschwinden wird. Bethesda macht es sich hier einfach und wirft ein ausgedientes Live-Service-Game einfach in die Tonne, ohne zurückzublicken. Es wird voraussichtlich auch keinen Offline-Modus geben, mit dem Spieler zumindest die Singleplayer-Kampagne zocken können.

Anzeige

Das Kartenspiel hat in seinen zwei Jahren nach Launch trotzdem einige Erweiterungen erhalten, die bekannte Elemente der The-Elder-Scrolls-Lore behandeln. So gibt es Karten über die verrückte Insel von Daedra Sheogorath oder die Charaktere, Orte und Drachen aus Skyrim.

The Elder Scrolls Legends - Gameplay-Übersicht

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.