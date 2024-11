Riesen-Hype auf Steam: Neuer Simulator knackt schon vor Release die Bestseller

Noch vor dem Release kann sich die langersehnte Management-Sim Planet Coaster 2 in den Steam-Bestsellern etablieren – die Vorfreude auf spektakuläre Vergnügungsparks ist also riesengroß. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Planet Coaster 2 steigt in den Steam-Charts ein

2016 hat sich die Simulation Planet Coaster zu einem echten Genre-Liebling auf Steam aufgeschwungen – 8 Jahre später können sich Fans endlich über einen Nachfolger aus dem Hause Frontier Developments freuen. Am 6. November 2024 erscheint Planet Coaster 2 auf Steam und landet bereits vor dem Release in den Bestseller-Charts (auf Steam ansehen).

Planet Coaster 2 Frontier Developments

Ihr könnt euch den Simulator auf Steam jetzt für 49,99 Euro vorbestellen. Wie bereits bei seinem gefeierten Vorgänger, der bei über 55.000 Rezensionen auf 91 Prozent positive Bewertungen kommt, dreht sich auch in Planet Coaster 2 alles um euren perfekten Vergnügungspark.

Euch stehen zahllose Möglichkeiten zur Verfügung, um euren Freizeitpark genau so zu gestalten, wie es euch vorschwebt – von Achterbahnen über Wasserrutschen bis hin zu Imbissbuden könnt ihr alles bauen.

Dabei müsst ihr euch natürlich auch die Bedürfnisse eurer Kunden einstellen, die ihr genau analysieren könnt, um euren Park zu optimieren und erfolgreicher zu machen.

Simulator-Highlight landet schon vor Release in den Steam-Charts. (© Frontier Developments)

Langersehnte Aufbau-Sim ist Steam-Bestseller

In den Steam-Charts kann es sich Planet Coaster 2 bereits einen Tag vor dem eigentlichen Release in den Top 10 gemütlich machen und schnappt sich einen beachtlichen 5. Platz – nur der Shooter-Hit Call of Duty: Black Ops 6, das Gratis-MMORPG Throne and Liberty und Dauerbrenner Counter-Strike 2 sowie das Steam Deck landen vor dem Simulator.

Planet Coaster 2 erlebt einen Höhenflug, doch ein Open-World-Hit aus der PlayStation-Schmiede sieht dagegen aktuell ziemlich alt aus:

