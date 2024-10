Neuer Tiefpreis: Steam reduziert beliebten Survival-Horror-Hit

Sons Of The Forest: Trailer

Für so manchen Horror-Fan war Sons of the Forest das beste Spiel 2023. Der Survival-Hit konnte die Community im Sturm erobern und kehrt nun mit einem neuen Bestpreis in die Steam-Bestseller zurück. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Sons of the Forest: Steam-Community feiert Survival-Horror

Der Survival-Horror-Hit Sons of the Forest hat sich früh als Steam-Highlight etabliert. Schon vor dem Start der Early-Access-Phase hatte das düstere Abenteuer den Titel des meistgewünschten Spiels auf Steam inne – und zum Release landete es direkt auf Platz 1 der Bestseller-Charts ein.

Mit einem Rabatt von 45 Prozent beißt sich das Spiel nun wieder in den Steam-Charts fest. Ihr könnt es euch momentan für nur 15,94 Euro statt 28,99 Euro auf Steam schnappen. Das Angebot gilt noch bis zum 4. November 2024 (auf Steam ansehen).

In dem Nachfolger des Survival-Hits The Forest findet ihr euch erneut auf einer mysteriösen Insel wieder, die von grausigen, kannibalistischen Mutanten bewohnt ist. Ihr seid in der Open-World auf euch allein gestellt und müsst unter anderem einen Unterschlupf und Verteidigungsanlagen errichten, um euch gegen die Gefahren zu schützen.

Auf Steam konnte Sons of the Forest einen spektakulären Steam-Release feiern. Nachdem es zuvor bereits auf zahlreichen Wunschlisten gelandet war, hatte das Spiel am 23. Februar 2023 seine Early-Access-Phase gestartet und konnte bereits am Tag danach über 12.000 Bewertungen vorweisen, die sehr positiv ausfielen. Am 24. Februar 2024 ist das Spiel offiziell in der 1.0-Version erschienen und hat mittlerweile über 184.000 begeisterte Rezensionen angesammelt.

Steam-Bestseller: Horror-Spiel klopft in den Charts an

Der Rabatt spült das Survival-Horror-Abenteuer zurück in die Steam-Charts. Aktuell kann sich Sons of the Forest über den 15. Platz freuen. Damit lässt es einige Highlights wie zum Beispiel den Sim-Klassiker Euro Truck Simulator 2 hinter sich. An brandneue Blockbuster wie Call of Duty: Black Ops 6 oder Dragon Age: The Veilguard kommt der Survival-Hit aber nicht heran.

Der neue Steam-Spitzenreiter spaltet die Shooter-Community:

