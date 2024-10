Neue Open-World-Schönheit erinnert an GTA 6 – aber die Entwickler haben andere Pläne

GTA 6 lässt noch gut ein Jahr auf sich warten und seit dem ersten Trailer hat Rockstar Games kein neues Bildmaterial aus dem Spiel gezeigt. Nun macht das Studio Liquid Swords auf sich aufmerksam – und zwar mit zwei wunderschönen Screenshots, die einen Teil der Welt ihres kommenden Spiels zeigen.

Liquid Swords zeigt wunderschöne Screenshots ihres Open-World-Spiels

Fast ein Jahr liegt die Veröffentlichung des ersten Trailers von GTA 6 nun schon zurück. Da Rockstars neuer Open-World-Hit im Herbst 2025 erscheinen soll, sollte man eigentlich meinen, dass das Studio den Fans ein paar zusätzliche Informationsbrotkrumen zuwerfen würde – aber Pustekuchen!

Doch wer Open-World-Spiele mag, sollte vielleicht auch einen Blick auf das Projekt des Studios Liquid Swords werfen. Der X-Account des Entwicklers hat zwei neue Screenshots aus ihrem Projekt namens „Game1“ gepostet, die die Straßen ihrer Spielwelt zeigen:

Fakt ist: Grafisch machen die Bilder echt was her – was unter anderem auch der Unreal Engine 5 geschuldet sein dürfte.

Wird das Spiel von Liquid Swords wie GTA 6?

In den Kommentaren unter dem Post wünschen einige Fans dem Entwickler viel Glück und Erfolg und freuen sich, dass es bald Konkurrenz für GTA 6 gibt. Doch das Studio macht klar, dass das gar nicht das Ziel ist:

Vielen Dank für die Unterstützung! Wir haben nicht vor, ein Konkurrent von GTA zu sein oder ein GTA-ähnliches Spiel zu machen. Liquids Swords via X

Wie aus weiteren Tweets hervorgeht, soll es sich beim Projekt „Game1“ zwar auch um eine Open-World-Erfahrung handeln – der Schwerpunkt soll jedoch klar auf der Erzählung der „Hardboiled-Rache-Story“ liegen. Klingt so als würde sich Game1 deutlich ernster als GTA nehmen – vielleicht genau das Richtige für Fans der Mafia-Reihe.

Weitere Details zum Projekt rückte das Studio noch nicht heraus. Auf X räumte man jedoch ein, dass man noch massig Entwicklungsarbeit vor sich hätte. Es dürfte also wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis wir das fertige Ergebnis zu sehen bekommen.

