3 harmlose GTA-Alternativen: Diese Open-World-Hits eignen sich auch für Kinder

Grand Theft Auto 5 ist kein Spiel für Kinder, das dürfte bekannt sein. Der Gaming-Nachwuchs muss aber trotzdem nicht leer ausgehen, denn diese 3 harmlosen GTA-Alternativen sind für jüngere Spieler völlig unbedenklich.

GTA 5: Rockstars Blockbuster ist kein Kinderspiel

GTA 5 ist eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten, allerdings eignet sich Rockstars Open-World-Epos leider nicht für Gamer unter 18 Jahren. Stattdessen könnt ihr euren Kindern aber die folgenden drei Spiele zeigen, die viele vergleichbare Gameplay-Elemente beinhalten, allerdings ohne die für die Reihe typische Gewalt-Szenen, sexuellen Inhalte und Kraftausdrücke auskommen.

Die 3 besten GTA-Alternativen für Kinder

Kinder haben in GTA 5 nichts verloren, allerdings gibt es andere Open-World-Spiele, die vergleichbare Spielkonzepte, -Features und Gameplay-Optionen bieten. In diesen 3 Spielen können eure Kinder große Städte erforschen, diverse verschiedene Aufträge annehmen und erfüllen sowie in Fahrzeugen durch die Gegend düsen, ohne dabei auf nicht-jugendfreie Elemente zu stoßen.

Wobbly Life

In dem bunten Open-World-Spiel Wobbly Life übernehmen Spieler die Kontrolle über einen gelben Wobbly-Charakter, der entfernt an eine Lego-Figur erinnert, und steuern ihn durch eine Stadt, in der allerlei Herausforderungen, Mini-Games und Geheimnisse warten. Spieler können Outfits für ihren Charakter freischalten, zum Beispiel als Taxifahrer oder Pizzalieferanten Geld verdienen und sich eigene Häuser und Autos kaufen. Mit dem abwechslungsreichen Konzept kommt das Sandbox-Spiel ziemlich gut an und hat sich im Xbox-Store bereits seit Monaten in der Bestseller-Liste etabliert.

USK: ab 6 Jahren

Plattformen: Xbox und PC

Wobbly Life: Official Xbox-Trailer

Lego City Undercover

In Lego City Undercover steuern Spieler den Polizisten Chase McCain durch eine witzige Krimi-Story, die bekannte Action-Filme auf die Schippe nimmt. Schauplatz ist eine Open-World-Metropole mit verschiedenen Bezirken, in denen diverse Nebenaktivitäten verfügbar sind. Kinder können in der Klötzchenwelt unter anderem auf Verbrecherjagd gehen, verschiedene Fahrzeuge steuern und sich auf die Suche nach Sammelobjekten begeben.

USK: ab 6 Jahren

Plattformen: PS4, Switch, Xbox und PC

LEGO City Undercover Announcement Trailer (Deutsch)

Roblox

Im Gegensatz zu den anderen Spielen, ist Roblox eine Spiele-Plattform, auf der viele verschiedene Games darauf warten, entdeckt zu werden. Es gibt zahlreiche kleine GTA-Alternativen in dem Roblox-Universum, die zum Beispiel spannende Elemente wie Verfolgungsjagden, Gefängnisausbrüche und Banküberfälle sowie zusätzlich diverse Anpassungsoptionen von Outfits, Fahrzeugen und Häusern bieten. Die Qualität ebenso wie der Ton der Spiele kann von Spiel zu Spiel allerdings stark variieren und die Ingame-Währung Robux muss mit echtem Geld gekauft werden, weswegen hier am besten immer ein Elternteil anwesend sein sollte.

USK: ab 12 Jahren

Plattformen: Xbox und PC

Roblox - Trailer

Bonus-Erwähnung: The Simpsons: Hit & Run

In dem PlayStation-2-Klassiker The Simpsons: Hit & Run können Spieler in Springfield allerlei Unsinn mit den beliebten Charakteren der Kult-Cartoon-Serie anstellen. Das rasante Open-World-Game ist eine witzige Parodie des Spielkonzepts von Grand Theft Auto – allerdings ist es leider nicht ohne Weiteres auf aktueller Hardware spielbar.

The Simpsons - Hit & Run: Trailer

