RPG-Geheimtipp von Skyrim-Entwickler: Dieses Steam-Spiel solltet ihr euch ansehen

Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und ordentlich Nervenkitzel seid, solltet ihr The Axis Unseen nicht verpassen. Dieses düstere Open-World-Abenteuer stammt von einem Entwickler, der bereits an Erfolgs-Spielen wie Skyrim mitgearbeitet hat. Verschafft euch im Trailer oben einen ersten Eindruck.

The Axis Unseen: Ein düsteres Open-World-Erlebnis

Mit The Axis Unseen erwartet euch ein Heavy-Metal-Horrorspiel, das laut Entwickler nichts für schwache Nerven ist – und das zurecht. Schließlich steckt einer der Köpfe von Skyrim, Starfield und Fallout dahinter. Das Ergebnis: Ein kompromissloses Jagdspiel in einer offenen Welt, die von Kreaturen aus uralten Legenden bevölkert wird. Doch Vorsicht: Ihr seid nicht nur der Jäger, sondern auch die Beute. Besonders gelobt wird der knackige Schwierigkeitsgrad, der selbst erfahrene Gamer ins Schwitzen bringen soll (Quelle: Steam).

Der Entwickler lockt Spieler neben furchterregenden Begegnungen auch mit einem Heavy-Metal-Soundtrack für die passende Atmosphäre, der von den Spielern allerdings mit gemischten Gefühlen aufgenommen wird:

Die Musik war selbst im Kampf ziemlich lahm. Ich würde sie nicht einmal als Metal bezeichnen, geschweige denn als Heavy Metal. DarkFlame@Steam

The Axis Unseen ist ein echter Geheimtipp (© Just Purkey Games)

Was sagt die Steam-Community generell zum Spiel?

Nachdem die Demo zu The Axis Unseen entfernt wurde und das Spiel am 22. Oktober offiziell veröffentlicht wurde, setzt sich der positive Trend fort. Mit zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 72 Prozent positiven Bewertungen auf Steam zeigt sich die Community überwiegend begeistert. Besonders die düstere Atmosphäre in Kombination mit der Freiheit der offenen Welt wird gelobt. Ein Spieler beschreibt das Horrorspiel als „fun open-world hunting game“, das erfrischend anders sei. Zudem heben viele den spannenden Nervenkitzel und den herausfordernden Schwierigkeitsgrad hervor. Wenn ihr also eine neue, packende Herausforderung sucht, solltet ihr dieses Spiel unbedingt ausprobieren (jetzt bei Steam ansehen).

