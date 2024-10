Das beste Horror-Spiel auf Steam kommt nach Jahren endlich auf PS5 und Xbox

Halloween steht vor der Tür – der perfekte Moment für Gänsehaut. Wenn ihr Lust auf ein gruseliges Kribbeln habt, könnte Phasmophobia euch dabei helfen und in Kürze nicht mehr nur auf dem PC, sondern auch auf der PS5, Xbox Series und PS VR 2.

Ghost-Hunting 2.0: Der Spuk geht weiter

Das gruselige Koop-Horror-Abenteuer sorgt seit 2020 auf PC und VR für Schockmomente – und ab dem 29. Oktober 2024 könnt ihr euch passend zu Halloween auch auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PS VR 2 in die Geisterjagd stürzen (Quelle: X).

Anzeige

Mit bis zu drei Freunden schlüpft ihr in die Rolle von Geisterjägern und durchkämmt verlassene Häuser, dunkle Campsites oder sogar Gefängnisse auf der Suche nach paranormalen Phänomenen. Eure Mission: Den Spuk aufklären und das richtige Geisterwesen identifizieren. Klingt einfacher als es ist, denn das unheimliche Gegenüber reagiert selten freundlich – im schlimmsten Fall gerät es in Rage und macht Jagd auf euch, was für eure Figuren nicht selten tödlich endet.

Trotz seines Alters ist Phasmophobia nach wie vor das bestbewertete Horrorspiel auf Steam mit 93 Prozent positiven Bewertungen von den Spielern. Der Horror-Hit kann sich über eine aktive Community freuen, die täglich Tausende von Spielern zählt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind fast 5.000 Mutige online. Dies verdankt das Spiel unter anderem dem engagierten Entwicklerteam von Kinetic Games, das es regelmäßig mit Updates und neuen Features versorgt (Quellen: Steam Store / SteamDB).

Anzeige

Neuer Content für Halloween: Blutmond-Event

Der Konsolen-Release am 29. Oktober bringt nicht nur frischen Horror auf Xbox und PlayStation, sondern auch ein Halloween-Event: Bei „Crimson Eye“ gilt es eine Reihe von drei Community-Zielen zu erreichen, die jeweils mit immer größeren Belohnungen verbunden sind. Unter anderem gibt es Blutmond-Wetter als permanente Freischaltung für alle Spieler nach dem Event.

„Crimson Eye“ startet für Steam-Spieler am 28. Oktober, Konsolenspieler haben ab dem Start am 29. Oktober 2024 Zugriff. Das Blutmond-Event endet am 13. November 2024 (Quelle: Steam).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.