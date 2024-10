Silent Hill 2: Fahrstuhl-Rätsel lösen und Box öffnen

In Silent Hill 2 Remake müsst ihr euch während einer Fahrstuhlfahrt einem Quiz stellen. Beantwortet ihr die Fragen richtig, erhaltet ihr Zugang zu einer Box. Wir nennen euch die richtigen Antworten für das Fahrstuhl-Rätsel "Trick or Treat".

Fragen und Antworten im Fahrstuhl-Quiz

Klickt auf die Fragen, für die gesuchte Antwort Q1: "Im frühen neunzehnten Jahrhundert suchte eine schreckliche Krankheit Silent Hill heim und tötete viele seiner Einwohner. [...] Wie viele Seelen fielen der Suche zum Opfer?" Antwort 2: 67 Q2: "Folgen Sie der Sanders Street nach Osten bis an den Rand der Stadt. Eine – und nur eine – Straße führt zum Holzlager und Friedhof. Wie heißt diese Straße?" Antwort 3: Wiltse Road Q3: "Vor einigen Jahren wurde Silent Hill Zeuge eines grauenhaften Mordes. Ein Bruder und seine Schwester spielten auf der Straße [...]. Er hieß Billy Locane. ABER ... wie hieß das zweite Opfer, Billys Schwester?" Antwort 1: Miriam Der Code für die Box lautet: 2

3

1

So funktioniert das Fahrstuhl-Quiz

Nachdem ihr die Kettenbox im Krankenhaus entsperrt habt, erhaltet ihr einen Fahrstuhlknopf (-1). Ihr fahrt los und die Stimme eines Quiz-Masters ertönt in den Lautsprechern.

Euch werden drei Fragen gestellt, deren Antworten (siehe oben) euch Zugang zu einer Box gewähren, in der ihr reichlich Nachschub finden werdet. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort der Box:

Ihr findet die Box in der Apotheke des Krankenhauses. Ihr Inhalt ist eine Belohnung für eure Lesebereitschaft in Silent Hill 2 Remake. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Die Antworten auf diese Fragen erhaltet ihr durch das intensive Studieren der entsprechenden Notizen, Zettel, Statuenbeschriftungen und anderen Informationsquellen im Laufe von Silent Hill 2 Remake. Lest ihr alles sorgfältig, werdet ihr das Fahrstuhl-Rätsel lösen.

Am Rand des Zahlenblocks findet ihr die Beschriftungen Q1, Q2 und Q3. Q steht dabei für Frage (auf Englisch Question). Wählt also bei Q1 die Antwort auf die erste, bei Q2 auf die zweite und bei Q3 auf die dritte Frage. Gebt ihr eine Antwort falsch ein, erhaltet ihr einen Stromschlag und könnt es erneut versuchen.

In der Box findet ihr Nachschub, also Patronen und Heilmittel. Davon auch nicht gerade wenig. Solltet ihr die Box also verpassen, entgeht euch nichts inhaltlich Relevantes.