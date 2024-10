Silent Hill 2: Krankenhaus – Code für den Schlüssel im Empfangsbüro

Ihr habt in Silent Hill 2 Remake das Krankenhaus betreten und findet das Empfangsbüro. Ein Schlüssel hängt in einem Schlüsselkasten, der mit einem Vorhängeschloss mit Code versperrt ist. Wir zeigen euch, wie ihr den Schlüssel bekommt.

Unterschiede bei Schwierigkeitsgraden: Der Code zum Vorhängeschloss am Schlüsselkasten im Krankenhaus ist je nach Schwierigkeitsgrad anders. Damit sind auch die Hinweise und Rätsel unterschiedlich. Wir zeigen euch die Lösungen für "Leicht", "Standard" und "Schwer".

Hinweise auf den Code im Krankenhaus

Das Rätsel für den Code im Krankenhaus-Empfangsbüro besteht aus im Flur hängenden Fotos und einer Notiz, die ihr findet. Die Notiz ist ein Rätsel, das ihr mithilfe der Fotos löst.

Notiz mit dem Rätsel finden

Um die Notiz zu finden, verlasst das Empfangsbüro und lauft über den Flur zum Raum "Untersuchungszimmer 3". Die Tür ist zwar versperrt, aber ihr gelangt über das Fenster links daneben hinein. Schlagt es ein und betretet den Raum.

Schlagt eines der Fenster links neben der Tür zum Untersuchungsraum 3 ein, um das Rätsel zum Krankenhaus-Code zu finden. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Lauft durch die Tür rechts in den kleinen Raum dahinter. Hier findet ihr einen Schreibtisch und in der Schublade des Schreibtisches liegt die Notiz mit dem Rätsel.

In der Schublade des Schreibtischs befindet sich das Rätsel, das euch zum Krankenhaus-code führt. (© Screenshot GIGA)

Fotos zum Rätsel finden

Insgesamt findet ihr im Flur vor dem Empfangsbüro des Krankenhauses 3 Fotos an der Wand, die euch je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich zum Code für das Vorhängeschloss führen. Damit ihr nicht lange suchen müsst, schaut euch die folgenden Screenshots an.



Wichtig! Nicht jedes dieser Fotos ist für jeden Schwierigkeitsgrad relevant.

Dieses Foto von zwei Ärzten ist relevant für das Rätsel zum Vorhängeschloss. (© Screenshot GIGA)

Dieses Foto mit vier Bäumen ist relevant, wenn ihr den Code für den Schlüsselschrank herausfinden wollt. (© Screenshot GIGA)

Diese sieben Krankenschwestern sind relevant, wenn ihr den Schlüssel im Empfangsbüro haben wollt. (© Screenshot GIGA)

Hierbei sind vor allem die Zahlen von Bedeutung. Das heißt 2, 4 und 7.

Rätsel zum Schlüssel im Empfangsbüro lösen

Krankenhaus-Code auf "Leicht"

Das Rätsel ist auf dem Schwierigkeitsgrad "Leicht" einfach. Deshalb lassen wir der Vollständigkeitshalber den Code als Lösung da: 287

Krankenhaus-Code auf "Standard"

"Ich habe es noch mal aufgeschrieben, damit du es dir endlich merkst. Schau dich einfach um, wenn du in der Eingangshalle bist. Denk dran:



Schwestern. Ärzte. Bäume" Notiz an eine Krankenschwester (Silent Hill 2 Remake; Schwierigkeitsgrad "Standard")

Lösungsweg:

Die Zahlen sind die Anzahl der Schwestern, Bäume und Ärzte auf den Fotos. Die letzte Zeile zeigt die Reihenfolge an, in der ihr die Zahlen eingeben müsst. Also 7 Schwestern, 2 Ärzte und 4 Bäume.

Krankenhaus-Code für das Vorhängeschloss: 724

Krankenhaus-Code auf "Schwer"

"Wenn die zweite so hoch wäre wie die Anzahl der Schwestern, würde immer noch eine fehlen.

Zwei sind tot und eine betrügt.

Die dritte hackt das Brennholz entzwei.

Die erste ist allein." Notiz an eine Schwester (Silent Hill 2 Remake; Schwierigkeit "Schwer")

Lösungsweg:

"die zweite" bedeutet die zweite Zahl des Codes. Die Anzahl der Schwestern ist 7, wobei zwei tot sind und eine betrügt. Die tatsächliche Anzahl der Schwestern ist also 4. Da eine immer noch fehlt, ist die Lösung 5. "Die dritte" bedeutet die dritte Zahl des Codes und "hackt das Brennholz entzwei" bedeutet, dass ihr dividieren müsst. Anzahl der Schwestern geteilt durch zwei, also 4/2 = 2. "Die erste ist allein" bedeutet einfach, dass die erste Stelle des Codes eine Eins ist.

Krankenhaus-Code für das Vorhängeschloss: 152

Gebt den jeweiligen Code am Vorhängeschloss im Schlüsselschrank ein und schnappt euch den Kellerschlüssel. Eure Reise durch Silent Hill 2 Remake führt euch jetzt also in den Keller.

