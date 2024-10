Disney Epic Mickey: Rebrushed – 10 Tipps, die ihr unbedingt beachten solltet

Bekanntes im neuen Look: Wie ihr euch am besten durch die Neuauflage von Disney Epic Mickey: Rebrushed zockt, verraten euch unsere Tipps.

Ein Fan-Liebling erstrahlt in neuen Farben

Das Remake ist gelungen: Mickey färbt die triste Welt wieder bunt und verpasst ihr in der Neuauflage Disney Epic Mickey: Rebrushed (auf Amazon erhältlich) im wahrsten Sinne des Wortes einen neuen Anstrich.

Anzeige

Neben der besseren Optik haben sich die Entwickler von THQ Nord auch an den Inhalt gewagt und einige Veränderungen vorgenommen, wodurch auch Spieler des Originals viele neue Details beim Erkunden finden dürften. Damit ihr mit Mickey clever durch das kunterbunte Gaming-Erlebnis steuert, haben wir euch zehn wertvolle Tipps für ein erfolgreiches Spiel zusammengestellt.

1. Es geht hoch hinaus!

Klettert auf alles, was sich anbietet! Ob Vorsprünge, Hausdächer oder Markisen: In den hintersten Winkeln und auf den unmöglichsten Plateaus gibt es zahlreiche Tickets und Kisten mit Sammel-Items zu entdecken. Bewegt ihr euch ausschließlich am Boden, entgehen euch seltene Stücke. Zudem lassen sich zahlreiche unbemalte Stellen finden, die einen kräftigen Klecks Farbe gebrauchen können.

Anzeige

2. Führt den Pinselschlag so oft wie möglich aus!

Sobald Mickey in der unbekannten Welt angelangt ist und den Pinsel erhalten hat, lassen sich diverse Objekte mit einem Pinselschlag attackieren. Für Mickey ein Vorteil, denn in den Büschen, Rüstungen, Lampen, Mülleimern oder Kisten verstecken sich Farbtöpfe, Nachschub für Verdünner oder begehrte Tickets. Auch hilfreiche Herzen lassen sich auf diese Weise sichern!

Anzeige

Mit dem Remake erscheint Disney Epic Mickey: Rebrushed erstmals für die PlayStation 5. Welche Highlights in diesem Jahr für die Konsole erschienen sind oder noch in den Startlöchern stehen, erfahrt ihr im Video.

Upcoming Games in 2024 | PS5 Games

3. Farbe und Verdünner auf Dauervorrat

Die Welt des Spiels möchte wieder mit Farbe zum Leben erweckt zu werden. Dass das nötige Hilfsmittel ausgeht, sollte keine Sorge sein. An der linken und rechten Bildschirmseite seht ihr den aktuellen Füllstand. Sollte dieser zur Neige gehen, regeneriert sich der unterste Topf von selbst – egal wie viel Farbe ihr versprüht. Das dauert einen kurzen Moment.

4. Höher springen

Mit einem Trick kommt Mickey ganz weit (© Disney / THQ Nordic)

Einige Schätze und Sammelobjekte verstecken sich in scheinbar unerreichbaren Plätzen, die Mickey mit einem einfachen Sprung kaum erreicht. Ein gut platzierter Doppelsprung schafft Abhilfe. Mit der Kombination aus Sprung und Pinselschlag erkundet ihr sämtliche Verstecke. Damit der Sprung gelingt, nehmt Anlauf, springt, führt den Pinselschwung aus und springt erneut. So erreicht ihr die maximale Höhe.



Anzeige

5. Ihr habt die Wahl!

+++ Achtung, hier folgt ein kleiner Spoiler zum Beginn des Spiels! +++

An einigen Stellen werdet ihr Entscheidungen treffen müssen, die den Verlauf beeinflussen können. Schon relativ zu Beginn werdet ihr vor die Wahl zwischen einem Kobold und einem Schatz gestellt. Schenkt ihr dem Kobold die Freiheit, wird er sich bei euch mit einer Aufmerksamkeit bedanken. Wählt ihr die Schatztruhe, bleibt der Kobold in Gefangenschaft.

Manchmal werden euch auch Sammelobjekte angeboten, die ihr in verschiedenen Situationen einsetzen oder zum Tausch anbieten könnt. Wählt bewusst, denn alles hat seine Folgen und Konsequenzen.

6. Sammelt Filmrollen!

Befindet ihr euch im ersten 2D-Plattform-Abschnitt, begegnet euch eine wertvolle Filmrolle. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch unklar, wofür dieses Sammelobjekt gut sein soll. Das findet ihr erst heraus, wenn ihr die Mean Street erreicht und das Kino entdeckt.

Anzeige

Beim Filmvorführer könnt ihr die Rollen gegen nützliche Dinge eintauschen. In jedem 2D-Level gibt es zwei Rollen zu entdecken. Entgeht euch eine, könnt ihr über das Kino in die entsprechenden Levels zurückspringen.

Der ein oder andere Disney-Fan ist bis heute in diese Prinzen verliebt.

7. Helferkugeln als kleine Retter einsetzen!

Die Helferkugeln können bei Attacken kleinerer Gegner wie den Phantomlingen helfen. Dieser Kniff erspart euch Stress sowie unnötigen Energieverbrauch und schützt die Anzahl eurer Leben. Je mehr ihr bemalt und mit Farbe anstreicht, umso schneller füllt sich die Kugelanzeige. Somit füllt ihr den Vorrat schnell wieder auf, wenn die magischen Helfer ausgehen.

8. Findet Abkürzungen!

Die Welt im Wasteland bietet viele offensichtliche und versteckte Wege. Mit einigen Abkürzungen könnt ihr sogar knifflige Rätsel umgehen, die euch das Spiel erleichtern. Schaut hinter die Kulissen und entdeckt abgelegene Pfade, die sich als sichere Geheimrouten erweisen. Zwar entgehen euch einige Rätsel, doch kommt ihr auf diese Weise deutlich schneller voran.

9. Tickets sammeln lohnt sich!

Die Tickets werden später noch nützlich (© Disney / THQ Nordic)

An Tickets mangelt es in Wasteland keineswegs! Was zu Beginn des Spiels nach einer wahren Flut an roten, grünen und blauen Tickets aussieht, hat seinen Sinn. Verschiedene Charaktere könnt ihr mit Tickets bezahlen. Auch in den Shops der Mean Street könnt ihr damit wertvolle Sammlerstücke kaufen.

Mit etwas Glück erwischt ihr auch ein goldenes Ticket, mit dem ihr eure Gesamtzahl an Tickets um einen Schlag um 100 erhöht.



10. Verwandelt Feinde in Freunde!

Anstatt gegen kleine Angreifer zu kämpfen oder die Helferkugeln einzusetzen, könnt ihr eure Feinde mit einem kräftigen Farbstoß in Freunde umwandeln. Fortan verfolgen sie euch nicht mehr. Zwar lohnt es sich nicht, jeden Feind zu einer besseren Zeichentrickfigur zu machen, doch in einigen Situationen ist dies der schnellste Weg aus brenzligen Kämpfen.

Echte Gamer lösen dieses Quiz mit links.

Teste dich: Erkennst du diese 22 Gaming-Charaktere nur an ihren Augen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.