Silent Hill 2 Remake: Uhr-Rätsel in Blue-Creek-Apartments gelöst

In den Blue-Creek-Apartments in Silent Hill 2 Remake findet ihr eine Uhr. Alle Zeiger sind abgefallen und ihr steht vor einem Rätsel. Wir helfen euch dabei, dieses Uhr-Rätsel auf allen Schwierigkeitsgraden zu lösen.

Unterschiede zwischen den Schwierigkeitsgraden: Das Ergebnis des Uhren-Rätsels ist in allen drei Fällen gleich. Der Unterschied bei "Leicht", "Standard" und "Schwer" liegt in den Hinweisen auf die Lösung, die ihr links neben der Uhr findet.

Nachdem ihr im Apartment 212 angekommen und die Uhr enthüllt habt, könnt ihr mit der Stelle in der Wand links und mit dem Gedicht auf dem Tisch rechts vom Speicherort interagieren.



Hier findet ihr, je nach Schwierigkeitsgrad, Hinweise für die Lösung des Rätsels. Ihr müsst bei der Uhr die richtige Uhrzeit einstellen. Doch zuvor müsst ihr die drei Uhrzeiger finden.

Stundenzeiger für die Uhr finden

Verlasst Zimmer 212 über die Balkontür und lauft links durch die offene Tür in Raum 203. Lauft durch bis zur Nordseite des Apartments, wo ihr euch durch die Wand in Zimmer 205 hindurchbrechen könnt.

Verlasst das kleine Zimmer des Apartments durch die Tür und lauft zum offenen Fenster. Springt durch das Fenster und lauft die Feuertreppe hoch. Klettert durch die Luke oben in Apartment 303.

Betretet Apartment 305 und lauft zur Nordwand. Hier könnt ihr euch durch die nächste Wand hindurchbrechen. Verlasst den Raum durch das Loch in der Wand, betretet den Flur und lauft weiter bis zu dem Schrank, der die Tür versperrt. Schiebt ihn zur Seite, um sie freizumachen.

Lauft den Gang weiter, bis zur Tür zum Apartment 307, wo der Stundenzeiger in der Kettenbox an der Decke hängt. Die folgenden Screenshots zeigen euch den Weg auf der Karte und die Kettenbox.

Folgt dem orange eingezeichneten Weg, um die Kettenbox mit dem Stundenzeiger zu finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Uhrzeiger ist der Frequenzzeiger in dem Grammophon in der Kettenbox. Als Nächstes müsst ihr ihn herausholen. (© Screenshot GIGA)

Lauft durch die Tür rechts neben der Kettenbox und ihr findet ein Ventil, bei dem das Rad fehlt. Verlasst diesen Raum über die Tür links und tretet auf den Balkon hinaus.

Rechts könnt ihr durch ein Fenster wieder in Apartment 305 hineinklettern. Hier findet ihr auf dem runden Tisch den Schlüssel zum Apartment 306.

An diesem runden Tisch in Apartment 305 findet ihr den Schlüssel zu 306. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Sammelt den Schlüssel zu 306 ein und wendet euch nach links. Hier seht ihr ein Ventil, an dem ihr drehen könnt. Tut dies und es öffnet sich die linke Tür, durch die ihr das Zimmer verlassen könnt.

Lauft jetzt zum Apartment 306, das ihr mit dem Schlüssel öffnen könnt. Schaut euch gut um, am Boden findet ihr eine Lücke in der Wand, durch die ihr ins Bad des Apartments kriechen könnt.

Auf diese Weise gelangt ihr in Apartment 304, wo ihr ein weiteres Ventil findet, das ihr dieses Mal abnehmen könnt. Nehmt das Ventil an euch und kehrt zurück zum Apartment 307 mit der Kettenbox (Grammophon).

Lauft zu dem Ventil, bei dem das Rad fehlt, bringt es über "Inventar" an und dreht es. Die Kettenbox fällt herunter und ihr könnt die Uhrzeiger für die Stunden an euch nehmen.

Minutenzeiger finden und Wippen-Rätsel lösen

Fundort des Minutenzeigers für das Uhren-Rätsel

Mit dem Stundenzeiger in der Hand begebt ihr euch zurück zum Raum mit dem Uhren-Rätsel. Interagiert mit der Uhr und setzt den Zeiger auf 9. Es läutet und eine Tür öffnet sich – die Tür mit dem eingeritzten Buchstaben "H".

Verlasst den Raum auf den Balkon und lauft nach rechts. Hier findet ihr die Tür mit dem Buchstaben "H". Der folgende Screenshot zeigt euch, wonach ihr Ausschau halten müsst.

Diese Tür mit dem eingeritzten "H" öffnet sich, wenn ihr den Stundenzeiger beim Uhr-Rätsel richtig einsetzt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Geht durch die Tür ins Apartment 210 dahinter und ihr findet ein neues Rätsel. Es handelt sich um eine Wage beziehungsweise Wippe, für die ihr zunächst drei Gegenstände finden müsst, um das Rätsel lösen zu können.

Lauft in die Küche des Apartments und brecht euch durch die Wand in das andere Zimmer hindurch. Interagiert mit der Toilette, um den Minutenzeiger zu finden.

Wippen-Rätsel lösen

Verlasst das Bad durch die Tür und schnappt euch den Vogel aus dem Regal links im Flur. Dabei handelt es sich um einen Teil des Wippenrätsels. Der folgende Screenshot zeigt euch den Fundort.

An dieser Stelle im Apartment 210 findet ihr den ersten Vogel für das Wippen-Rätsel. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Verlasst das Apartment durch die jetzt offene Tür und laut zum Apartment 209. Betretet dort das Badezimmer und schlagt die Glastüren zur Dusche ein. Dahinter hängt das unförmige Figurenteil, das ihr einsammeln müsst.

Verlasst 209 wieder und wendet euch nach rechts. Lauft geradeaus auf die Wand im Flur zu, die ihr einreißen könnt. Durch den Riss könnt ihr euch in Apartment 211 hindurchzwängen.

Hier seht ihr einen Schatten von einem Vogelkopf an der Wand. Betretet den Raum und schnappt euch diesen Gegenstand vom Seil. Kombiniert den hölzernen Schwanenkopf mit dem unförmigen Figurenteil in eurem Inventar. Geht wie folgt vor:

Kehrt zurück zur Wippe im Raum 210. Setzt ganz links auf die Wippe die Taubenfigur. Setzt die Schwanenfigur auf die dritte Position von rechts.

Das folgende Bild zeigt euch die Lösung des Wippen-Rätsels:

An diesen Stellen müsst ihr die Vögel platzieren, um das Wippen-Rätsel zu lösen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Wippe zerbricht und ihr erhaltet den Flügelschlüssel, mit dem ihr die Tür links neben der Wippe öffnen könnt.



Geht durch die Tür hindurch und springt in den Abgrund darunter. Lauft zum Raum 109 und schaut euch dort um. Eine Videosequenz mit Angela startet. Das Messer, das ihr am Ende bekommt, hat Auswirkungen auf die Enden von Silent Hill 2 Remake.

Schnappt euch am Ende der Videosequenz den "Schlüssel der Resilienz" von der Kommode vor euch. Mit diesem Schlüssel könnt ihr den Durchgang zum 2. Stockwerk öffnen. Die folgende Karte zeigt euch, wo ihr ihn findet.

Begebt euch zu der eingezeichneten Tür und verwendet den Schlüssel der Resilienz, um sie zu öffnen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Geht durch die Tür in das 2. Stockwerk der Blue-Creek-Apartments. Ihr lauft an einer Tür vorbei, auf der ein "S" eingeritzt ist – merkt sie euch. Ihr könnt sie erst betreten, nachdem ihr den Sekundenzeiger gefunden habt.

Sekundenzeiger für die Uhr finden

Begebt euch mit dem Minutenzeiger zurück zur Uhr und legt ihn dort ein. Stellt den Minutenzeiger auf die 2 und erneut läutet die Uhrglocke. Damit öffnet sich der Raum mit dem eingeritzten "M".

Begebt euch zum Apartment 202 mit dem "M" an der Tür und betretet es. Hier findet ihr das Motten-Rätsel, das ihr lösen müsst, um den Sekundenzeiger zu bekommen. Folgt dem Link zu unserer Lösung des Rätsels auf allen Schwierigkeitsgraden, falls ihr Probleme haben solltet.

Nachdem ihr das Schloss an der Tür geöffnet habt, betretet ihr den Raum dahinter. Hier findet ihr ein Loch in der Wand, in das ihr hineingreifen müsst, um den Sekundenzeiger herauszuholen.

Begebt euch zurück zur Uhr, um den letzten Teil des Uhr-Rätsels zu lösen. Setzt den Sekundenzeiger auf die 3 und die Tür mit dem eingeritzten "S" öffnet sich. Geht hindurch und stellt euch Pyramid Head. Das folgende Bild zeigt euch, wo ihr Tür "S" findet.

Nehmt die Treppe zurück ins 1. Stockwerk der Blue-Creek-Apartments, um Tür "S" zu finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipps zum Kampf gegen Pyramid Head

Ihr müsst Pyramid Head hier nicht besiegen. Spart euch also eure Munition und Gesundheit und seht zu, dass ihr ihm so lange ausweicht, bis die Sirene ertönt. Sobald der Pyramidenkopf das hört, wird er euch in Ruhe lassen und weggehen.

