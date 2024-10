Silent Hill 2: Safe-Code in den Apartments finden

Beim Erkunden der Apartments in Silent Hill 2 Remake findet ihr einen goldenen Apfel. Dieser öffnet euch den Weg zu einem Safe, für den ihr einen Code benötigt. Wir helfen euch durch dieses Rätsel.

Unterschied zwischen Schwierigkeitsgraden: Auf Standard sind die Hinweise auf den Safe-Code im Raum einfacher zu entdecken als auf Schwer. Der Code an sich ist aber gleich.

Goldenen Apfel finden & verwenden

Während ihr die Apartments durchstöbert, gelangt ihr in Raum 108, wo ihr einen Schrank mit Händen findet. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort:

In Raum 108 findet ihr diesen Schrank mit Händen, die den goldenen Apfel halten. (© Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Interagiert mit dem Schrank und wählt die linke Hand aus. Bewegt sie nach unten, damit sie den goldenen Apfel fallen lässt. Hebt ihn auf und geht damit zum Raum 208. Hier findet ihr einen ähnlichen Schrank.



Platziert den Apfel in die linke Hand und schiebt den Schrank zur Seite. So gelangt ihr in den Raum mit dem Safe, für den ihr jetzt den Code herausfinden müsst.

Safe-Code in den Apartments finden

Um den Code herauszufinden, müsst ihr mit eurer Taschenlampe die Wände beleuchten. Auf ihnen befinden sich gemalte Bilder mit Zahlen, die nur dann auftauchen, wenn ihr sie direkt beleuchtet. Die folgenden Screenshots zeigen euch die Zeichnungen.

Diese drei Hinweise auf den Safe-Code findet ihr im Apartment. (© Screenshots GIGA)

Ihr findet die Zeichnung von einem Haus mit der Zahl 7 ,

, eine von mehreren Häusern mit Dächern und der Zahl 13

und eine mit Wellen und der Zahl 11.

An der Apartment-Wand hinter dem Safe findet ihr einen Schriftzug. Interagiert mit ihm und ihr könnt das Rätsel lesen, dass euch die Reihenfolge der Zahlen für den Safe-Code verrät. Das Rätsel lautet:

"Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen, (13)

Links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen.

Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer? (7)

Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. (11)" Silent Hill 2 Remake - Rätsel zum Tresor-Code in den Apartments

Die Reihenfolge für den Safe-Code lautet also 13 – 7 – 11. Gebt die Zahlen ein und der Tresor öffnet sich. Ihr erhaltet eine Münze für das Münzen-Rätsel in den Apartments.

