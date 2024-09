Little Nightmares 2: Alles zu Spielzeit und Kapitelumfang

Wie hoch fällt die Spielzeit von Little Nightmares 2 aus? Wie groß ist der Umfang des schaurigen Action-Adventures? Wenn ihr euch vor dem Kauf über die Spieldauer informieren möchtet, erhaltet ihr hier die Antworten auf all eure Fragen.

Anzeige

Spielzeit von Little Nightmares 2

Habt ihr den ersten Teil der düsteren Action-Adventures gespielt, haben wir eine gute Nachricht für euch: Der Umfang von Little Nightmares 2 hat im Vergleich zu Teil 1 ordentlich zugelegt. Für euren ersten Spieldurchlauf könnt ihr eine Spieldauer von etwa fünf bis sieben Stunden erwarten.

Nehmt ihr unsere umfangreiche Komplettlösung zur Hilfe, in der wir euch sicher durch alle fünf Kapitel führen, werdet ihr auf eine geringere Spieldauer kommen – versprochen!

Wollt ihr alle Trophäen sowie Erfolge freischalten und das Abenteuer zu 100 Prozent abschließen, könnt ihr etwa mit einer verlängerten Spielzeit von acht bis zehn Stunden rechnen. Mit eingerechnet natürlich auch die Suche nach allen Hüten und fragmentierten Überresten, die wir euch ebenfalls in der Lösung beschreiben.

Anzeige

So fällt der Umfang des Spiels aus

In unserem Test zu Little Nightmares 2 haben wir euch bereits einige Pluspunkte aufgezeigt, warum sich das Abenteuer von Mono und Six definitiv lohnt. Für den Preis von etwa 30 Euro ist auch die Spielzeit bzw. die Länge der Story völlig in Ordnung. Der Umfang wird in fünf Kapitel eingeteilt, die fast alle gleich lang sind und euch jeweils vor ähnliche Rätsel-Aufgaben stellen.

Außerdem gibt es ein geheimes Ende der Geschichte, für das sich ein zweiter Playthrough lohnt. Was ihr dafür genau tun müsst, wollen wir euch hier aber nicht verraten. Klickt auf den Link, um auf die entsprechende Seite unserer Lösung zu kommen und dieses Mysterium zu lüften. Kleiner Tipp: Kennt ihr Teil 1, schaltet dieses alternative Ende unbedingt frei!

Anzeige

Little Nightmares 2: Ankündigungstrailer zum Horror-Sequel

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.