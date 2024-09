Little Nightmares 2: Fundorte aller Hüte und Fragmente

In Little Nightmares 2 könnt ihr Sammelgegenstände in Form von Hüten und fragmentierten Überresten finden, die teilweise sehr gut in den dunklen Levelarealen versteckt sind. Wir zeigen euch daher die Fundorte aller Sammelobjekte in detaillierten Videos.

So findet ihr alle Hüte und Überreste in Little Nightmares 2

Mit Held Mono könnt ihr im Spielverlauf von Little Nightmares 2 12 Hüte finden. Diese könnt ihr Mono über das Hutmenü aufsetzen und so sein Aussehen verändern. Spielerische Auswirkungen hat dies zwar nicht, witzig sieht es aber trotzdem aus. Die Hüte sind gut in den einzelnen Kapiteln versteckt und verlangen ein aufmerksames Auge von euch.

Wichtiger Hinweis zu den Hüten: Den Mokujin-Hut bekommt ihr nur als Vorbesteller oder Käufer der Day-1-Edition, ihr könnt diesen also nicht finden. Den Wichtehut bekommt ihr wiederum nur durch den DLC „Nomes Dachboden“. Dieser ist entweder digital in der Deluxe Edition oder physisch in der TV-Edition enthalten. Mit installiertem DLC könnt ihr den Hut dann durch das Lösen eines Rätsels in Kapitel 1 finden. Im entsprechenden Video unten zeigen wir euch den genauen Fundort. Beachtet zudem, dass der Papierhut von Beginn an freigeschaltet ist und dass ihr den letzten Hut (Stetson/Cowboy-Hut) automatisch nach Abschluss der Story erhaltet.

Des Weiteren lassen sich im Spielverlauf 18 fragmentierte Überreste entdecken. Dabei handelt es sich um schwarze Schemen von Kindern, die erst sichtbar werden, wenn ihr nahe genug an ihnen dran seid. Lauft dann mit Mono einfach in einen solchen Überrest hinein. Mono wird sich dann kurz vor Schmerz krümmen, was euch das Einsammeln dieses Collectibles bestätigt.

Nach Abschluss eines Kapitels, könnt ihr über die Kapitelauswahl im Hauptmenü bei jedem Level sehen, wie viele Hüte und Überreste euch noch im entsprechenden Areal fehlen, dies hilft euch bei der Suche. Insgesamt verteilen sich die Sammelgegenstände wie folgt über die Kapitel:

Kapitel 1 – 2 Hüte, 4 Überreste

– 2 Hüte, 4 Überreste Kapitel 2 – 2 Hüte, 6 Überreste

– 2 Hüte, 6 Überreste Kapitel 3 – 2 Hüte, 4 Überreste

– 2 Hüte, 4 Überreste Kapitel 4 – 2 Hüte, 4 Überreste

– 2 Hüte, 4 Überreste Kapitel 5 – Keine Sammelobjekte

Durch das Sammeln aller Hüte und Überreste schaltet ihr übrigens auch viele der Trophäen und Erfolge von Little Nightmares 2 frei. Beachtet hier, dass der Mokujin-Hut und der Wichtehut nicht für die entsprechenden Erfolge relevant sind.

Im Folgenden zeigen wir euch Fundort-Videos für alle Collectibles in Little Nightmares 2 nach Kapitel aufgeteilt. Die Timecodes und Beschreibungen unter den Videos sollen euch zusätzlich bei der Orientierung helfen.

Kapitel 1 (Wildnis)

Timecodes

0:00 - Fragmentierter Überrest #1 - In einer Höhle bei der zerstörten Hängebrücke.

0:30 - Fragmentierter Überrest #2 - Nach der Rutschpartie durch den hohlen Baumstamm hinter euch in einer Höhle.

0:59 - Hut #1 (Trapperhut) - Nach Verlassen der Küche im Raum vorne links im Flur.

1:31 - Hut #2 (Wichtehut) Nur mit DLC! - Nachdem ihr den Schlüssel auf dem Dachboden eingesammelt habt, folgt dem Wicht und löst sein Rätsel.

- Nachdem ihr den Schlüssel auf dem Dachboden eingesammelt habt, folgt dem Wicht und löst sein Rätsel. 5:03 - Fragmentierter Überrest #3 - Nach Verlassen des Hauses im Toilettenhäuschen.

5:32 - Hut #3 (Regenhut) - Nach dem Sprung über die zerstörte Brücke im hängenden Käfig.

6:42 - Fragmentierter Überrest #4 - Nach der langen Flussfahrt auf der Tür am Strand neben dem Fernseher.

Kapitel 2 (Schule)

Timecodes

0:00 - Fragmentierter Überrest #1 - Im Treppenhaus nach dem langen Sprung, bei dem Six euch hilft. Links im Bereich neben einem hängenden Fernseher.

0:25 - Fragmentierter Überrest #2 - Nach Ankunft auf dem Schulhof links neben dem Haupteingang in der Ecke.

0:48 - Hut #1 (Fußball) - Rechts neben dem Haupteingang zur Schule auf der Mülltonne.

1:17 - Fragmentierter Überrest #3 - Nachdem ihr über einen Stuhl durch ein zerbrochenes Türfenster geklettert seid links in einem der Spinde.

1:47 - Hut #2 (Eimer) - Dort wo ihr die Leiter in der Bibliothek verschieben müsst beim mittleren Regal oben.

2:27 - Fragmentierter Überrest #4 - Im Hauptbereich mit den drei Treppen sitzt der Überrest links oben beim Geländer.

2:52 - Fragmentierter Überrest #5 - Im Kühlraum vor dessen Tür ihr den Wagen mit den Tabletts verschieben müsst.

3:30 - Fragmentierter Überrest #6 - Kurz vor Kapitelende in der Seitengasse beim Papierschiffchen.

Kapitel 3 (Krankenhaus)

Timecodes

0:00 - Fragmentierter Überrest #1 - Direkt nachdem ihr die Taschenlampe erhalten habt im nächsten Bereich oben vor der Tür.

0:26 - Hut #1 (Teddy) - Im Spielzimmer neben dem Röntgenraum rechts oben auf dem Regal.

1:09 - Fragmentierter Überrest #2 - Oben im Flur nach dem Raum mit den vielen Puppenarmen und Beinen am Boden.

1:33 - Fragmentierter Überrest #3 - Im Flur, wo die vielen Puppenarme nach euch greifen, dreht euch um und geht durch die Öffnung rechts unten in der Gittertür. Im nächsten Raum links ist der Überrest.

2:01 - Fragmentierter Überrest #4 - Im Raum mit der Kiste voller Seifen verschiebt die Kiste links hinten im Raum, um einen Durchgang zum nächsten Überrest freizulegen.

2:35 - Hut #22 (Mumie) - Öffnet in der Leichenhalle links neben dem Seziertisch die Kammer unten.

Kapitel 4 (Stadt)

Timecodes

0:00 - Fragmentierter Überrest #1 - In einer der Gassen könnt ihr oben durch einen offenes Gulliloch in die Kanalisation nach unten zum Überrest klettern.

0:39 - Fragmentierter Überrest #2 - Nachdem ihr auf dem Dach des Fahrstuhls bis zum Dachboden gefahren seid, könnt ihr links vorne eine Kiste verschieben und den Durchgang zum nächsten Überrest freilegen.

1:10 - Fragmentierter Überrest #3 - Klettert durch das offene Fenster hinter dem auffälligen Holzgeländer, über das ihr für den Hauptweg klettern müsst.

1:34 - Hut #1 (Postmann) - Nachdem ihr im Raum mit den vielen Briefen und Paketen angekommen seid, springt rechts hinunter und geht dann durch den versteckten Tunnel links zum Überrest.

2:03 - Fragmentierter Überrest #4 - Nachdem ihr den Postbereich über die Rutschpartie mit dem Kleiderbügel verlassen habt. Klettert nach der Landung durch das Fenster, durch das ihr gekommen seid und klettert in den Raum links davon.

2:38 - Hut #2 (Baker Boy) - Im Raum mit dem Einkaufswagen müsst ihr diesen so verschieben, dass ihr auf das Regal links oben klettern könnt, wo die Mütze liegt.

