Black Myth - Wukong: Alle Trophäen & Erfolge - Leitfaden für 100%

Während eurer Reise in Black Myth: Wukong müsst ihr nicht nur gegen viele Bosse antreten, sondern könnt natürlich auch Trophäen und Erfolge freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die 100 % erreicht und alle Achievements bekommt.

Wichtiger Hinweis: Der Leitfaden befindet sich noch im Aufbau. Wir fügen nach und nach weitere Guides und Hilfestellungen zu den einzelnen Trophäen hinzu.

Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Insgesamt könnt ihr in Black Myth: Wukong 36 Trophäen (1x Platin, 4x Gold, 9x Silber, 22x Bronze) und 35 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Spielzeit für 100 %: 30 bis 60 Stunden

30 bis 60 Stunden Benötigter Schwierigkeitsgrad: Nicht relevant

Nicht relevant Benötigte Spieldurchläufe: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Verbuggte Erfolge: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Verpassbare Trophäen: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Online Achievements: 0

Schritt 1: Spielt die Story durch

Beendet die Story und durchsucht jedes Areal mit Sorgfalt. Insgesamt gibt es 6 Kapitel. Beendet so viele Nebenmissionen wie möglich und sammelt alles ein, was ihr findet. Ihr benötigt die 100 % Komplettierung sowieso, um Platin freizuschalten.



Nachdem ihr den finalen Boss besiegt habt, könnt ihr im Menü auf "Continue Journey" drücken, um vor dem Endboss wieder zu starten. Drückt auf keinen Fall "Enter a New Cycle", weil ihr damit New Game Plus startet und euren einzigen Speicherstand überschreibt.

Schritt 2: Nachholen verpasster Aufgaben

Drückt im Menü auf "Continue Journey". Hierdurch spawnt ihr vor dem Endboss. Somit könnt ihr die zuvor verpassten Aufgaben und Sammelobjekte via Schnellreise nachholen.

Schritt 3: New Game Plus

Manche Trophäen benötigen New Game Plus. Nachdem ihr alle Aufgaben abgeschlossen und alle Sammelobjekte eingesammelt habt, drückt im Menü "Enter a New Cycle".



Nochmal als Warnung: New Game Plus überschreibt euren einzigen Speicherstand. Seid also vorher sicher, dass ihr wirklich alles beendet habt, was ihr absolvieren wolltet.

Vollste Vollendung

Freischaltbedingung: Jedes Hindernis bringt Euch Eurer wahren Bestimmung näher.

Jedes Hindernis bringt Euch Eurer wahren Bestimmung näher. Trophäe: Platin

Platin Gamerscore: -

Auf zu neuen Ufern

Freischaltbedingung: Der alte Affe hat seine Geschichte beendet. Nun beginnt Eure Reise.

Der alte Affe hat seine Geschichte beendet. Nun beginnt Eure Reise. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Ein Geistfunke

Freischaltbedingung: Nichts lässt Talente heller erstrahlen als ein Geistfunke.

Nichts lässt Talente heller erstrahlen als ein Geistfunke. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Brauerei mit Bravour

Freischaltbedingung: Neue Zutat lässt’s gut geraten; nun macht Euch auf zu großen Taten!

Neue Zutat lässt’s gut geraten; nun macht Euch auf zu großen Taten! Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Erbauliches Gebräu

Freischaltbedingung: Das Schlingen sollt Ihr lassen, solch Mittelchen genießt in Maßen!

Das Schlingen sollt Ihr lassen, solch Mittelchen genießt in Maßen! Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Früchte des Feldes

Freischaltbedingung: Wer das Säen lernte, genießt bald die Ernte.

Wer das Säen lernte, genießt bald die Ernte. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Der letzte Schliff

Freischaltbedingung: „Feuer starke Rüstung schafft; unter Lasten wächst die Kraft.“

„Feuer starke Rüstung schafft; unter Lasten wächst die Kraft.“ Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Feuer des Schwarzen Windes

Freischaltbedingung: Von allen Dingen der Welt wolltet Ihr ausgerechnet mit dem Feuer spielen?

Von allen Dingen der Welt wolltet Ihr ausgerechnet mit dem Feuer spielen? Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Tempel der Tücken

Freischaltbedingung: Lange musste der Älteste auf den Reisenden warten.

Lange musste der Älteste auf den Reisenden warten. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Vom Wind gepeitscht

Freischaltbedingung: Besteht noch die Quelle, folgen mehr Weise auf der Stelle.

Besteht noch die Quelle, folgen mehr Weise auf der Stelle. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Fließende Sande

Freischaltbedingung: Der Trommeln Lied rief den Käfer; mit dem Gesang der Wellen entschläft er.

Der Trommeln Lied rief den Käfer; mit dem Gesang der Wellen entschläft er. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Blühender Unsinn

Freischaltbedingung: All seine Worte konnten den dicken Mönch nicht retten.

All seine Worte konnten den dicken Mönch nicht retten. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Betrug im Blick

Freischaltbedingung: All die Augen sehen dennoch nicht über das Weltliche hinaus.

All die Augen sehen dennoch nicht über das Weltliche hinaus. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Des Hahnes Krähen

Freischaltbedingung: Lang und kurz, nah und weit, jedes Leben hat seine Zeit.

Lang und kurz, nah und weit, jedes Leben hat seine Zeit. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Feuriger Furor

Freischaltbedingung: Das goldene Kind brachte Feuer und Rauch; mit ihnen ging alsbald die Familie auch.

Das goldene Kind brachte Feuer und Rauch; mit ihnen ging alsbald die Familie auch. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Frost und Flamme

Freischaltbedingung: Geschwind und gewandt geh’n Eis und Feuer Hand in Hand.

Geschwind und gewandt geh’n Eis und Feuer Hand in Hand. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Ebenbürtig

Freischaltbedingung: „Lässt du ihn los, so kannst du alles loslassen.“

„Lässt du ihn los, so kannst du alles loslassen.“ Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: TBA

Schicksalhaftes Duell

Freischaltbedingung: Nach langem Zwist zweier Geister verbleibt am Ende nur der Meister.

Nach langem Zwist zweier Geister verbleibt am Ende nur der Meister. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: TBA

Das Quaken der Frösche

Freischaltbedingung: Sechs Frösche, sechs Fertigkeiten – wie spannend!

Sechs Frösche, sechs Fertigkeiten – wie spannend! Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Vater und Söhne

Freischaltbedingung: „Welche Tat hat die vier Wasser befreit von ihrem Band?“

„Welche Tat hat die vier Wasser befreit von ihrem Band?“ Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Niemals allein

Freischaltbedingung: Wie kommt es, dass dieser alte Mann an jeder Ecke wartet?

Wie kommt es, dass dieser alte Mann an jeder Ecke wartet? Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Verhindertes Verlangen

Freischaltbedingung: „Für diesen Titel werde ich mein Leben geben!“

„Für diesen Titel werde ich mein Leben geben!“ Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Sechs Sinne gesichert

Freischaltbedingung: Welchen Nutzen hatten all die Mühen und Kämpfe?

Welchen Nutzen hatten all die Mühen und Kämpfe? Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: TBA

Perfekte Porträts

Freischaltbedingung: Menschen, Bestien, Yaoguai und Bodhisattvas, alle erfasst und vermerkt.

Menschen, Bestien, Yaoguai und Bodhisattvas, alle erfasst und vermerkt. Trophäe: Gold

Gold Gamerscore: TBA

Schätze über Schätze

Freischaltbedingung: „Alle vier Gefäße gehören jetzt mir!“

„Alle vier Gefäße gehören jetzt mir!“ Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: TBA

Meister der Magie

Freischaltbedingung: Alle Zauber, die wir kennen, entspringen der gleichen Quelle.

Alle Zauber, die wir kennen, entspringen der gleichen Quelle. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: TBA

Gut gerüstet

Freischaltbedingung: Ihr seid voll ausgestattet. Nun schwingt den Stab und kämpft!

Ihr seid voll ausgestattet. Nun schwingt den Stab und kämpft! Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: TBA

Eine sonderbare Sammlung

Freischaltbedingung: All die seltenen Wunder der Welt sind hier versammelt und verwahrt.

All die seltenen Wunder der Welt sind hier versammelt und verwahrt. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: TBA

Medizinisches Mahl

Freischaltbedingung: „Hier, nehmt das. Nehmt das alles.“

„Hier, nehmt das. Nehmt das alles.“ Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: TBA

Stäbe und Speere

Freischaltbedingung: Ihr seid wahrhaftig zu einer wandelnden Waffenkammer geworden!

Ihr seid wahrhaftig zu einer wandelnden Waffenkammer geworden! Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: TBA

In Wunder gewandet

Freischaltbedingung: Von Kopf bis Fuß gewandet in feines Tuch mit Stickerei tut Ihr, was Ihr wollt, ungebunden und frei!

Von Kopf bis Fuß gewandet in feines Tuch mit Stickerei tut Ihr, was Ihr wollt, ungebunden und frei! Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: TBA

Gestaltengeschick

Freischaltbedingung: Von Verwandlungen zu Geisterfähigkeiten, Ihr habt sie alle gemeistert!

Von Verwandlungen zu Geisterfähigkeiten, Ihr habt sie alle gemeistert! Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: TBA

Brillanter Brauer

Freischaltbedingung: Ihr wisst, was man trinkt, wie man trinkt und vor allem mit wem man trinkt.

Ihr wisst, was man trinkt, wie man trinkt und vor allem mit wem man trinkt. Trophäe: Silber

Silber Gamerscore: TBA

Bewahrer der Schriften

Freischaltbedingung: „Aus vereinzelten Fetzen kann nun ein vollständiges Buch entstehen.“

„Aus vereinzelten Fetzen kann nun ein vollständiges Buch entstehen.“ Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Saatgut

Freischaltbedingung: Was wächst und gedeiht, ist bald zur Ernte bereit.

Was wächst und gedeiht, ist bald zur Ernte bereit. Trophäe: Bronze

Bronze Gamerscore: TBA

Ein Sinn für Szenerie