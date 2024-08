Black Myth - Wukong: Buddhas-Augen finden (Kapitel 2)

Im zweiten Kapitel von Black Myth: Wukong könnt ihr Buddhas-Augäpfel finden. Aber wie viele gibt es von ihnen und was nutzen sie? Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr Buddhas-Augen findet und welche Belohnungen auf euch warten.

Ähnlich wie die Glocken in Kapitel 1, gehören Buddhas-Augen zu den Nebenmissionen des Spiels, ebenso wie die Questline vom betrunkenen Wildschwein. Insgesamt gibt es 6 Augen und alle befinden sich in Kapitel 2. Buddhas-Augäpfel sind ebenfalls wichtig, um alle Trophäen und Erfolge freizuschalten.



Wenn ihr in der Nähe von Buddhas-Augen seid, hört ihr einen lauten Gesang, der lauter wird, wenn ihr euch nähert. Die Augen befinden sich immer in großen Steinköpfen, in denen sie gelb leuchten.

Buddhas-Augapfel #1 finden

Reist zum Gelbwindkamm -> Schreckensklippe -> Sturmwindversteck. Dreht euch vom Rastpunkt um und geht ein paar Schritte geradeaus. Links von euch findet ihr die ersten Augen.



Das folgende Video zeigt euch den ersten Fundort. Wir haben im Video allerdings erst die Augen eingesammelt und sind dann zum Rastpunkt gegangen:

Black Myth - Wukong: Buddhas-Augen #1 - Fundort

Buddhas-Augapfel #2 finden

Wieder müsst ihr zu Gelbwindkamm -> Schreckensklippe -> Sturmwindversteck. Geht rechts vom Rastpunkt und haltet euch weiterhin leicht rechts, bis ihr eine Holztreppe seht. Läuft die hölzerne Treppe nach oben, dort befinden sich die Augen. Das folgende Video zeigt euch den Fundort der zweiten Augen:

Black Myth - Wukong: Buddhas-Augen #2 - Fundort

Buddhas-Augapfel #3 finden

Die dritten Augen befinden sich ebenfalls Gelbwindkamm -> Schreckensklippe -> Sturmwindversteck. Geht rechts am Rastpunkt vorbei und haltet euch dann leicht links. Folgt den Weg, die Augen befinden sich auf der linken Seite. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Black Myth - Wukong: Buddhas-Augen #3 - Fundort

Buddhas-Augapfel #4 finden

Abermals müsst ihr zu Gelbwindkamm -> Schreckensklippe -> Sturmwindversteck. Geht links am Rastpunkt vorbei und folgt den Weg. Haltet euch links, besiegt die drei Gegner und sammelt die vierten Augen ein. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Black Myth - Wukong: Buddhas-Augen #4 - Fundort

Buddhas-Augapfel #5 finden

Geht zu Gelbwindkamm -> Schreckensklippe -> Steinruh-Ebene. Dreht euch vom Rastpunkt um, haltet euch rechts und lauft weiter rechts hoch. Folgt den Weg entlang bis zum Ende, dann rechts um die Ecke. In der Nähe befindet sich auch der Boss Mutter der Steine. Das folgende Video zeigt euch den Weg:

Black Myth - Wukong: Buddhas-Augen #5 - Fundort

Buddhas-Augapfel #6 finden

Die letzten Augen befinden in Gelbwindkamm -> Schreckensklippe -> Steinruh-Ebene. Geht links vom Rastpunkt den Weg entlang und ihr solltet sie automatisch auf der linken Seite finden. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Black Myth - Wukong: Buddhas-Augen #6 - Fundort

Buddhas-Augäpfel abgeben und alle Belohnungen

Nachdem ihr alle 6 Augen von Buddha habt, müsst ihr sie am richtigen Ort abgeben. Reist zu Gelbwindkamm -> Schreckensklippe -> Steinruh-Ebene. Folgt links den Weg, um zum Boss Steinerne Vorhut zu gelangen. Wenn ihr ihn noch nicht besiegt habt, müsst ihr ihn erst bezwingen.



Danach müsst ihr die Buddha-Augen im selben Bossareal links beim dort sich befindenden Felsblock ablegen. Daraufhin spawnt der Boss Shigandang. Das folgende Video zeigt euch den Weg zur Bossarea und wo ihr Buddhas-Augen abgeben müsst:

Black Myth - Wukong: Buddhas-Augen abgeben

Sobald ihr ihn besiegt habt, ist die Quest abgeschlossen und ihr erhaltet als Belohnung Herz aus Eisen (Material), Geisteskern (Material) und den Gegenstand Skandha des Gefühls.