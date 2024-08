Subnautica - Below Zero: Cheats aktivieren und benutzen (PC)

Natürlich könnt ihr auch in Subnautica: Below Zero wieder viele Cheats benutzen. Von Luftblasen bis hin zu Unverwundbarkeit ist alles dabei. Wir haben für euch zusammengefasst, wie ihr Cheats am PC benutzt, welche Befehle ihr anwenden könnt und welche Auswirkungen sie haben.

Wichtiger Hinweis: Sobald ihr Cheats beziehungsweise Konsolen-Befehle verwendet, werden Achievements für euren Spielstand deaktiviert.

Die Konsole aktivieren

Um die Cheatbefehle eingeben zu können, müsst ihr zunächst die Konsole aktivieren. Dafür drückt ihr die F3-Taste auf eurer Tastatur. Oben links seht ihr nun die Option „Disable Console“, die aktuell aktiviert ist. Um mit eurem Mauszeiger auf diese Option zu klicken und sie dadurch zu deaktivieren, müsst ihr ihn mit einem Druck auf F8 anzeigen. Jetzt könnt ihr eure Maus nach Belieben bewegen.

Sobald ihr fertig seid, könnt ihr mit „ö“ oder der Enter-Taste ein Eingabefenster am linken unteren Bildrand öffnen. Hier könnt ihr jetzt die Befehle eingeben. Vergesst nicht vorher das geöffnete Overlay wieder mit einem Druck auf die F3-Taste zu schließen, wie auch die Maus wieder mit F8 unsichtbar zu machen.

Im Folgenden haben wir für euch die nützlichsten und spannendsten Cheats zusammengefasst. Alles in Klammern, wie auch die Klammern selbst müsst ihr durch das ersetzen, was in den Klammern beschrieben wird.

Nachdem ihr die Konsole aktiviert habt, könnt ihr die Cheats eingeben. (Bildquelle: Unknown Worlds Entertainment)

Cheats für Gegenstände

Zwar könnt ihr Wickelpilze oder Ähnliches auch im normalen Spielverlauf finden, allerdings kann es sein, dass ihr vielleicht schneller an einen Rohstoff kommen wollt. Dafür müsstet ihr beispielsweise den Befehl „item genericspiralchunk 1“ eingeben. Doch woher bekommt ihr die IDs der Gegenstände? Ihr könnt eine vollständige Übersicht dieser im Wiki von Subnautica: Below Zero finden.

Cheats Effekt item (ID des Gegenstandes) (Anzahl) Fügt den Gegenstand zu eurem Inventar hinzu. spawn (ID des Gegenstandes) (Anzahl) Lässt den Gegenstand vor euch erscheinen.

Lebensretter-Cheats

Ihr wollt euer virtuelles Leben retten? Die folgenden Befehle können euch dabei helfen:

Cheats Effekt nodamage Ihr erhaltet keinen Schaden. oxygen Ihr benötigt keinen Sauerstoff mehr. bubbles Erzeugt Luftblasen, um damit euren Sauerstoff aufzufüllen. cold Schaltet die Effekte von Temperatur an oder aus. noenergy Sorgt dafür, dass eure Fahrzeuge und Basen keine Energie mehr benötigen. nopressure Eure Basen und Fahrzeuge bekommen keinen Schaden durch die Tiefe.

Nützliche Cheats

Manchmal sieht man tagsüber einfach besser oder man braucht dringend eine geladene Batterie. Diese Cheats können euch das Leben leichter machen.

Cheats Effekt charge (0 oder 1) Lädt alle Batterien in eurem Inventar auf (1) oder entleert sie (0). bobthebuilder Alles wird freigeschaltet, ihr baut schneller, verlasst und betretet Luken schneller, eure Pflanzen wachsen schneller und fügt eurem Inventar ein paar Grundwerkzeuge hinzu. baseflood (Zahl von 0 bis 100) Alle eure Basen werden bis zur angegebenen Zahl (in Prozent) geflutet. Mit 0 ist eure Basis wieder trocken. nobubbles Deaktiviert die Luftblasen eures Charakters. unlockall Alle Baupläne werden freigeschaltet. day Plötzlich ist es Mittagszeit. night Es wird Mitternacht. fps Zeigt eure Framerate an.

Spielmodus wechseln

Aus Versehen den falschen Spielmodus gewählt, aber die Basis steht schon? Oder einfach Lust auf etwas anderes? Mit diesen Codes wechselt ihr im Handumdrehen den Spielmodus.

Cheats Effekt survival Wechselt in den normalen Überlebens-Spielmodus. freedom Wechselt in den Spielmodus „Freies Spiel“. creative Wechselt in den normalen Kreativ-Spielmodus. hardcore Wechselt in den Hardcore-Spielmodus.

Lustige Cheats

Ein paar spaßige Befehle dürfen in unserer Übersicht selbstverständlich nicht fehlen. Hier sind ein paar der Codes, die für ein Schmunzeln sorgen können: