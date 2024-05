V Rising: Erlesenes Herz finden und Jade die Vampirjägerin besiegen

Das Erlesene Herz ist das seltenste von insgesamt drei Herz-Typen in V Rising. Mithilfe des Herzens könnt ihr in der Blutpresse Urblut-Essenzen herstellen. Allerdings müsst ihr dafür erst Jade die Vampirjägerin besiegen. Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr Erlesene Herzen finden und wie ihr Jade besiegen könnt.

Erlesenes Herz finden

Während Verdorbene Herzen von nahezu jedem NPC gedropped werden können, sind Unbefleckte Herzen schon sehr viel seltener vorzufinden. Von absoluter Spitzenqualität und deshalb noch schwieriger zu ergattern ist ausschließlich das Erlesene Herz.

Wollt ihr euch auf die Jagd nach Erlesenen Herzen machen, solltet ihr in V Rising mindestens Stufe 60 erreicht haben oder euch mit Freunden zusammenschließen. Anderenfalls ist das Risiko ins virtuelle Gras zu beißen schlicht zu hoch – vor allem, weil NPCs besagtes Herz nur zu einer geringen Wahrscheinlichkeit droppen.

Erfreulicherweise haben wir einige Orte gefunden, an denen eine bessere Chance besteht Erlesene Herzen zu ergattern. Und solltet ihr keine Lust auf das Suchen und Farmen haben, könnt ihr euch zur Not auch mit Cheats die notwendige Abhilfe verschaffen.

Innerhalb der markierten Bereiche findet ihr Gegner mit erhöhter Drop-Chance auf Erlenese Herzen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Gute Drop-Chancen bestehen an den folgenden Orten:

Dorf Gloomgrave: Das Dorf befindet sich im Nordosten vom Dunley Ackerland.

Das Dorf befindet sich im Nordosten vom Dunley Ackerland. Brighthaven Platz: Im Westen von Silverlight Hills.

Im Westen von Silverlight Hills. Kathedrale von Brighthaven: Im Westen von Silverlight Hills, westlich vom Brighthaven Platz.

Erlesene Herzen werden in der Regel mit dem Ableben von NPCs gedropped, die sich mindestens auf Stufe 60 befinden. Im Dorf Gloomgrave findet ihr vor allem Werwölfe vor, die mit ihren schnellen Attacken und lang andauernden Angriffsketten viel Schaden verursachen. Besiegt sie, um Erlesene Herzen zu erhalten.

Noch etwas schwieriger gestaltet sich die Suche nach Erlesenen Herzen im Westen von Silverlight Hills. Paladine, Priester und andere starke Gegner haben hier eine erhöhte Drop-Chance auf das begehrte Herz – allerdings solltet ihr den Ort erst mit Stufe 68 oder höher aufsuchen.

Jade die Vampirjägerin besiegen

Jade die Vampirjägerin hält sich im Dunley Ackerland auf. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Mit Erlesenen Herzen könnt ihr Urblut-Essenzen in der Blutpresse herstellen, die zur Herstellung starker Gegenstände dienen. Doch um das Rezept für Urblut-Essenzen zu erhalten, müsst ihr zuerst Jade die Vampirjägerin (Stufe 62) besiegen. Sie ist meist auf offener Straße im Süden vom Dunley Ackerland anzutreffen und trägt gleich zwei Pistolen bei sich, um sich zu verteidigen.

Wenn Jades berüchtigter „One Shot, One Kill“-Leitsatz zu hören ist, bereitet sie ihren Scharfschützenschuss vor, der mäßigen Schaden verursacht, euch allerdings auch für kurze Zeit bewegungsunfähig macht. Es gibt einige Fähigkeiten, mit denen ihr den Angriff zuverlässig kontern könnt: Der Wall der Verdammten oder die Frostbarriere erweisen sich hier als nützlich.

Viel gefährlicher ist es, wenn sie ihre Pistolen in kurzer Abfolge abfeuert: Dann solltet ihr hinter Objekten in Deckung gehen oder gut ausweichen. Sobald die Vampirjägerin nur noch über die Hälfte ihrer Gesundheit verfügt, gehen die Kugeln auch noch in die Luft. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist der Sprengsatz, den sie positioniert und der in einem kleinen Umkreis mittleren Schaden anrichtet.

Ihre Schwächen liegen eindeutig im Nahkampf. Attackiert sie immer, wenn ihr Zeit dazu findet, nutzt die Umgebung, um Distanzangriffen zu entgehen und weicht nur aktiv aus, wenn es unbedingt erforderlich ist – dann ist Jade schon bald eine Vampirjägerin die der Vergangenheit angehört.

