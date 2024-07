iPhones werden immer beliebter: Doch dieser Punkt gefällt Apple gar nicht

Jüngsten Zahlen zufolge kann sich Apple aktuell über immer mehr Überläufer aus dem Android-Lager freuen, die bereitwillig zum iPhone wechseln. Grundsätzlich eine positive Nachricht für den Hersteller aus Cupertino. Doch dies ist nur die halbe Wahrheit, der Teufel steckt wie immer im Detail.

Immer mehr Android-Nutzer wechseln zum iPhone

Die Marktforscher von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) haben seit Jahren die Anzahl der Kundinnen und Kunden im Blick, die von einem Smartphone mit Android-System rüber zum iPhone von Apple wechseln. Ganze 17 Prozent (Quartal Juni 2024) der gegenwärtigen Käuferinnen und Käufer eines iPhones können dieser Kategorie zugeordnet werden – der höchste Prozentsatz der letzten fünf Jahre und zudem ein deutlicher Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Damals machten ehemalige Android-Nutzer nur 10 Prozent der iPhone-Käufer aus (Quelle: CIRP).

Anzeige

Noch nie in den letzten 5 Jahren griffen so viele Android-Nutzer zum iPhone. (Bildquelle: CIRP)

Eine Entwicklung, an der Apple an und für sich Gefallen finden könnte. Doch ungetrübt ist die Freude nicht. Die Marktforscher stellen nämlich auch fest, dass Apple derzeit Absatzprobleme beim jüngsten Modell hat. Das iPhone 15 verkauft sich nicht mehr so gut. Diese schwache Leistung wird durch das robuste Absatzergebnis älterer Modelle (iPhone 14, iPhone 13 und iPhone SE) ausgeglichen. Diese springen in die Bresche und sorgen dann unterm Strich noch immer für ein positives Gesamtergebnis.

Anzeige

Älter und günstiger muss es sein: Vergiss das iPhone 15

Es sind dann ausgerechnet auch die ehemaligen Android-Nutzer, die vermehrt zu diesen älteren und auch günstigeren iPhone-Modellen greifen. Das neueste Modell lassen sie links liegen. Doch welche Gründe abseits vom Preis könnten Android-Nutzer bewegen, zu den „Oldtimern“ im Portfolio zu greifen?

Für iPhone-Neunutzer hätten wir dann auch gleich mal diese Tipps parat:

5 iOS-Einstellungen, die du sofort ändern solltest Abonniere uns

auf YouTube

Da wäre das geringere Risiko. Wer sich entschieden hat, schlussendlich zum iPhone zu wechseln, will den Einsatz dafür vielleicht zunächst gering halten, bevor man später bereit ist, höherpreisige Modelle in Betracht zu ziehen. Auch ältere iPhones bieten Funktionen, die für Android-Nutzer neu sind. Vielen dürfte dies erst mal genügen.

Anzeige

Nicht zu vergessen: Wenn die Anzahl der ehemaligen Android-Nutzer zunimmt, fällt zwangsläufig der Anteil der Stammkäufer. Die haben derzeit wohl weniger Gründe, aufzurüsten und sich ein neues iPhone zu kaufen. Kurzfristig ist dieser Umstand für Apple etwas problematisch, doch die neuen Android-Wechsler könnten zu Stammkunden werden und dann ihrerseits wieder aufrüsten und vielleicht zu neueren Modellen greifen.