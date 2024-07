iPhone 16 erhält geheimes Bauteil: Apple lernt aus Fehler

Wenn das iPhone 16 bereits in wenigen Wochen auf den Markt kommt, wird sich im Inneren ein Bauteil verstecken, welches Apple nicht an die große Glocke hängen wird. Umso wichtiger ist jedoch der Zweck dieser neuen und größeren „Graphitplatte“.

Kurz nach dem Verkaufsstart des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sorgten die Apple-Smartphones für negative Schlagzeilen im Herbst vergangenen Jahres. Bei einigen Kundinnen und Kunden gab es nämlich nachweislich Überhitzungsprobleme – das neue Handy wurde schlichtweg zu heiß. Apple ignorierte das Problem nicht und versprach kurzfristig Abhilfe. Die erschien bereits im Oktober mit dem Update auf iOS 17.0.3.

iPhone 16 bekommt geheimes „Hitzeschild“

Dieses Mal aber möchte Apple vorsorgen und will es augenscheinlich erst gar nicht so weit kommen lassen. Beim iPhone 16 geht der Hersteller jetzt einen Schritt weiter und verbaut dort bei allen Modellen eine „größere Graphitplatte“. Diese dient dem Hitzeschutz und sorgt für eine optimale Abkühlung. Apple will so etwaige Überhitzungen verhindern (Quelle: The Information via MacRumors).

Im wahrsten Sinne des Wortes ein „heißes Teil“:

iPhone 15 Pro – Apple-Infovideo

Bereits im November letzten Jahres gab es Gerüchte bezüglich eines verbesserten Wärmemanagementsystems beim künftigen iPhone 16. Diese finden nun kurz vor der Präsentation des iPhone 16 vorerst ihre Bestätigung.

Apple dürfte das iPhone 16 erneut im September der Öffentlichkeit zeigen und kurz danach auch erste Bestellungen annehmen. Neue Überhitzungsprobleme sollten dann nach Marktstart hoffentlich nicht mehr für negative Schlagzeilen sorgen.

Modellüberblick zum neuen Apple-Smartphone

Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen dem regulären iPhone 16, dem größeren iPhone 16 Plus und zwei Profi-Modellen. Es wird erwartet, dass die Aktionstaste des iPhone 15 Pro (Max) in diesem Jahr auf alle Modelle ausgerollt wird. Hinzu wird sich eine neue Aufnahmetaste gesellen. Der „Capture Button“ wird gleichfalls bei allen Modellen vorhanden sein und sorgt für echtes Kamera-Feeling.

Millionäre können das iPhone 16 schon vorbestellen:

Nach langer Zeit gibt es auch wieder größere Bildschirme, doch die werden den Pro-Modellen vorbehalten sein. Die Displays wachsen demnach von 6,1 auf 6,3 Zoll (iPhone 16 Pro) und von 6,7 auf 6,9 Zoll (iPhone 16 Pro Max) an. Gut bereits zu wissen: Im nächsten Jahr kommt es dann zu größeren Umstellungen beim iPhone 17.