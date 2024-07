50 % günstiger bei Amazon: Diese iPhone-Ladestation hat einen besonderen Trick drauf

Schluss mit Kabelsalat: Bei Amazon wird eine 3-in-1-Ladestation verkauft, die iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig aufladen kann. Der praktische Alltagshelfer kostet nur noch die Hälfte – und hat einen Trick darauf, den man bei der Konkurrenz vergeblich sucht.

Amazon verkauft 3-in-1-Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods

Bei Apple herrscht das reinste Lade-Chaos: Wer etwa ein iPhone 15, AirPods Pro und eine Apple Watch kombiniert, braucht mit USB-C, Lightning und Puck gleich drei kabelgebundene Lade-Lösungen. Komfortabler geht es hingegen mit der 3-in-1-Ladestation von ESR, die aktuell bei Amazon für 44,59 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft wird – das macht einen starken Rabatt von 50 Prozent.

Die 3-in-1-Ladestation versorgt iPhone, Apple Watch und AirPods drahtlos wieder mit Saft und macht so dem Kabelsalat auf Schreib- oder Nachttisch ein Ende.

Kompatibel ist die Ladestation mit allen iPhones, die den Ladestandard MagSafe unterstützen. Dazu zählen das iPhone 12 oder neuer. Bei Apples In-Ear-Kopfhörern werden die AirPods Pro der ersten und zweiten Generation unterstützt sowie die regulären AirPods der dritten Generation. Noch weiter geht die Kompatibilität bei den Apple Watches: Alle Apple Watches ab der ersten Generation lassen sich über die 3-in-1-Ladestation wieder aufladen.

Clever: Das Apple-Watch-Ladegerät besitzt einen USB-C-Anschluss und lässt sich abstecken, um es zum Beispiel auf Reisen mitzunehmen. So kann man auch unterwegs seine Smartwatch aufladen.

Ein weiterer Vorteil der 3-in-1-Ladestation ist die Unterstützung für den Standby-Modus ab iOS 17. Wenn das iPhone während des Ladevorgangs in die Horizontale gedreht wird, verwandelt es sich in ein Smart-Display und zeigt relevante Informationen wie etwa das Wetter oder den Kalender an.

Für wen lohnt sich die 3-in-1-Ladestation auf Amazon?

Die 3-in-1-Ladestation lohnt sich für echte Apple-Liebhaber, die neben iPhone auch Apple Watch und AirPods besitzen und dem Kabelsalat auf ihrem Schreib- oder Nachtisch ein Ende bereiten wollen. Das abnehmbare Apple-Watch-Ladegerät ist ein zusätzlicher Pluspunkt, der auf Reisen praktisch ist. Entsprechend gut ist das Ladegerät bewertet mit 4,6 von 5 Sternen.

Aber aufgepasst: Ein passendes Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten. Wer kein passendes in der Schublade heurmliegen hat, kann sich zum Beispiel eines von Anker für rund 10 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) kaufen.

3-in-1-Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods Kompatibel mit iPhones ab 12er-Reihe mit MagSafe. Mit abnehmbaren Apple-Watch-Ladegerät. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.07.2024 14:04 Uhr

Günstigere Alternative

Eine günstigere Alternative, aber ohne abnehmbares Ladegerät für die Apple Watch, ist diese 3-in-1-Ladestation:

3-in-1-Ladestation für Apple-Geräte Für iPhone, Apple Watch und AirPods. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.07.2024 14:03 Uhr

