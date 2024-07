Für iPhones: WhatsApp kopiert bekannte Apple-Funktion

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die iPhone-Besitzern bekannt sein dürfte: Inhalte wie Fotos und Videos können an Freunde in der Nähe verschickt werden. Die Neuerung mit dem Namen Nearby Share ähnelt Apples AirDrop – und soll etwas umständlicher funktionieren.

WhatsApp: Nearby Share für iPhones

WhatsApp will eine neue Funktion für iPhone-Besitzer einführen, die im Prinzip genau wie Apples AirDrop funktioniert. Sie heißt Nearby Share und ermöglicht es den Nutzern des Messengers, Dateien an Personen in der Nähe zu senden. Eine Internetverbindung ist dafür nicht erforderlich.

Unter iOS soll Nearby Share allerdings etwas anders funktionieren als unter Android. Während die WhatsApp-Variante in Googles Betriebssystem automatisch Geräte in der Nähe erkennt, müssen iOS-Nutzer wohl erst einen QR-Code einscannen, um Dateien untereinander versenden zu können.

Trotz dieser Unterschiede soll Nearby Share plattformübergreifend funktionieren und den Datenaustausch zwischen iOS- und Android-Nutzern erleichtern.

Besonders nützlich könnte sich die Funktion beim Teilen von großen Dateien wie hochauflösenden Fotos oder Videos erweisen. Auch in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung ermöglicht sie den Datenaustausch ohne Internetverbindung.

Ein weiterer Vorteil ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp, die auch bei der Nutzung von Nearby Share erhalten bleibt. So können nur die vorgesehenen Empfänger auf die geteilten Inhalte zugreifen.

WhatsApp: Wann erscheint Nearby Share für iPhones?

Derzeit befindet sich Nearby Share für iOS noch in einem frühen Entwicklungsstadium (Quelle: WABetaInfo). Berechtigungen, Datenschutzmaßnahmen und die Benutzeroberfläche werden voraussichtlich noch optimiert. Möglicherweise wird die endgültige Version für iOS der Android-Version ähnlicher sein. Wann sie allen Nutzern zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt.