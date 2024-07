WhatsApp räumt auf: Neue Funktion spart euch Zeit

WhatsApp erhält eine neue Funktion, die das Chatten und Telefonieren über den Messenger vereinfachen soll. Mit dem erweiterten Favoriten-Feature können Nutzer schneller auf wichtige Kontakte, Chats und Gruppen zugreifen.

WhatsApp: Favoriten für Chats, Gruppen und Anrufe

Der beliebte Messenger baut seine Favoriten-Funktion deutlich aus: In der neuesten Version von WhatsApp für Android und iOS ist das Feature bereits verfügbar, wie Mark Zuckerberg persönlich in seinem WhatsApp-Kanal angekündigt hat.

Worum geht es? Mit der neuen Favoriten-Funktion können Nutzer ihre wichtigsten Chats, Kontakte und Gruppen einfach mit einem Stern markieren. Diese erscheinen dann in einem separaten Bereich der App und sind so leichter zu finden. Das spart Zeit bei der Suche nach bestimmten Unterhaltungen und verbessert insgesamt die Organisation innerhalb der App.

So sieht die neue Funktion aus:

Speziell für Chats gibt es in der Übersicht einen neuen Filter, mit dem die wichtigsten Unterhaltungen mit einem Tipp oder Klick aufgerufen werden können. Das gilt sowohl für einzelne Chats als auch für Gruppen. Außerdem können in der Anrufansicht Favoriten verwaltet werden, so dass bevorzugte Kontakte für Telefonate schnell erreichbar sind.

In den Einstellungen der App gibt es eine zentrale Verwaltung für alle Favoriten. Hier können bevorzugte Inhalte und Kontakte hinzugefügt, umsortiert oder entfernt werden (Quelle: Mark Zuckerberg bei WhatsApp).

WhatsApp: Neue Favoriten noch nicht für alle

Auch wenn Mark Zuckerberg die neue Funktion bereits vorgestellt hat, wird es noch eine Weile dauern, bis alle WhatsApp-Nutzer darauf zugreifen können. Wie bei solchen Updates üblich, verteilt WhatsApp die Neuerung schrittweise. Einige Nutzer mit den neuesten Versionen der App können die Favoriten-Funktion bereits nutzen. Für die breite Masse wird das Feature in den nächsten Tagen und Wochen freigeschaltet.