WhatsApp führt neue Reaktionen ein: Der Daumen hoch bekommt echte Konkurrenz

Schon jetzt könnt ihr bei WhatsApp Emoji-Reaktionen verwenden, um schnell auf Nachrichten zu antworten. Das Feature soll jetzt noch deutlich ausgebaut werden.

WhatsApp arbeitet an Sticker-Reaktionen

Das Daumen-hoch-Emoji ist für die Kommunikation auf WhatsApp unerlässlich. In Zukunft könnte er jedoch ordentlich Konkurrenz bekommen. WhatsApp arbeitet an einem Feature, mit dem ihr auch Sticker als Reaktionen versenden könnt.

Laut WABetaInfo befinden sich die Sticker-Reaktionen aktuell noch in der Entwicklungsphase. Nach Release sollt ihr aber alle Sticker im Sticker-Keyboard als Reaktionen auf Nachrichten und Medien verwenden können. Dazu gehören heruntergeladene Sticker aus dem WhatsApp-Store und auch die von Drittanbietern sowie selbst erstellte. Ebenso sollen animierte Sticker unterstützt werden (Quelle: WABetaInfo).

Hat der klassische Daumen hoch jetzt ausgedient?

Aktuell können Nutzer auf WhatsApp nur Emojis als Reaktionen verwenden. Ganz vorne steht der Daumen-hoch-Emoji – die bisher einfachste Möglichkeit, um eine Nachricht zur Kenntnis zu nehmen, ohne sich die Mühe machen zu müssen, tatsächlich zu antworten.

Gerade bei der Terminplanung geht ohne Daumen hoch meistens nichts. Mit Sticker-Reaktionen stehen ganz neue Möglichkeiten offen, um die Chatverläufe etwas bunter und abwechslungsreicher zu gestalten.

WhatsApp wird immer wieder um neue Features erweitert. Beispielsweise gibt es jetzt einen neuen offiziellen Chat, in dem sich Meta an die Nutzer wendet, um sie über Updates und Entwicklungen rund um die App auf dem Laufenden zu halten. Allerdings will Meta ab dem 27. Mai auch europäische Nutzerdaten verwenden, um seine KI zu trainieren. Davon betroffen sind öffentliche Beiträge, Kommentare, Fotos und Interaktionen.