Broadcast bei WhatsApp: Richtig nutzen und wer sieht die Liste?

Bei WhatsApp kann man neben Gruppen auch „Broadcast“-Listen erstellen. Wie funktioniert das und was sollte man dabei beachten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

WhatsApp: Broadcast-Liste erstellen

Tippt in WhatsApp oben rechts auf die drei Punkte (⋮). Wählt „Neuer Broadcast“ aus. Wählt die Kontakte aus, die in den Broadcast aufgenommen werden sollen, und tippt auf das Häkchen-Symbol. WhatsApp zeigt den neuen Broadcast in der Chat-Übersicht an. Tippt ihn an. So könnt ihr den darin befindlichen Kontakten eure Nachricht schicken. Die Empfänger erhalten diese Nachricht dann so, als hättet ihr ihnen direkt im 1-zu-1-Chat geschrieben. Wenn Kontakte antworten, erscheinen die Antworten also nicht für andere Empfänger sichtbar im Broadcast, sondern in den gewöhnlichen Chats.

Nur Kontakte, die euch zu Kontakten hinzugefügt haben, können eure Broadcast-Nachricht erhalten. So soll verhindert werden, dass Unbekannte massenhaft Spam über WhatsApp verteilen. Stellt also vor dem Versand sicher, dass ihr gespeichert seid, damit die Nachricht bei den gewünschten Teilnehmern nicht untergeht.

Anzeige

Was ist ein Broadcast bei WhatsApp?

Ein Broadcast ist eine Funktion in WhatsApp, mit der man eine Nachricht an mehrere Kontakte gleichzeitig schicken kann, ohne dass die Empfänger das voneinander mitbekommen. Es ist also kein Gruppenchat, sondern eine Art „Sammel-Nachricht“, die bei jedem Empfänger als normale Einzel-Nachricht im Chat ankommt.

Wenn ihr beispielsweise mehrere Freunde zu einer Party einladen möchtet, geht das über eine WhatsApp-Gruppe oder alternativ über die Broadcast-Funktion. Letztere hat den Vorteil, dass ihr einfach eine Liste erstellt, an die eure Nachrichten verschickt werden. Dadurch kommen eure Nachrichten bei den Empfängern – im Gegensatz zu einer WhatsApp-Gruppe – als ganz normale WhatsApp-Nachrichten an. Die Kontakte eures Broadcasts wissen also nicht, dass sie Teil eures Broadcasts sind und antworten euch direkt. Auf diese Weise werden Kontakte in Broadcast-Listen nicht von lästigen Gruppenantworten anderer genervt.

Anzeige

WhatsApp: Broadcast-Liste und Gruppe – Unterschied und wer sieht die Liste?

Kontakte sehen nicht, dass sie in einer Broadcast-Liste sind und wer noch darauf steht. Für sie sieht die Nachricht aus, als hättet ihr sie ihnen direkt persönlich geschickt. Jeder Empfänger bekommt die Nachricht in dem persönlichen 1:1-Chat zu sehen, und auch in deinem Protokoll wird die Nachricht so angezeigt. Ein Megaphon-Symbol zeigt, dass ihr den Text als Broadcast-Nachricht verschickt habt.

Die Broadcast-Funktion eignet sich zum Beispiel, um Freunden ein „Frohes neues Jahr“ zu schicken. So könnt ihr den Neujahrsgruß einmalig verfassen und müsst nicht extra jeden einzeln anschreiben.

Broadcast lässt sich nicht löschen? So geht's doch

Hat man eine Broadcast-Liste erstellt, erscheint diese als eigener Chat in der Chat-Liste. Im Normalfall kann man diese dann wie jeden anderen Chat löschen, indem man den Eintrag länger gedrückt hält oder unter iOS auf „Bearbeiten“ und dann „Löschen“ klickt. Allerdings ist dies nicht immer möglich. Das liegt an einer veralteten WhatsApp-Version für iOS. Im besten Fall solltet ihr also eure Version updaten. Nun sollte das Löschen möglich sein. Wenn ihr nicht updaten könnt, habt ihr auch die Möglichkeit, in einen Einzelchat hineinzugehen und dort gezielt die Broadcast-Nachricht herauszusuchen. Löscht diesen Eintrag. Dann sollte auch der zugehörige Broadcast verschwunden sein.