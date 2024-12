WhatsApp: Unbekannte Nummer schreibt oder ruft an – ein Virus?

Erhält man bei WhatsApp eine Nachricht, erscheint der gespeicherte Name des Kontakts als Absender. Aber was könnt ihr tun, wenn euch jemand von einer unbekannten Nummer schreibt oder anruft? Hier erfahrt ihr, wie ihr mit solchen Situationen umgehen könnt.

Ist der Kontakt nicht gespeichert, erscheint als Absender nur die Telefonnummer. Kann man diese nicht auf Anhieb zuordnen, gilt es, die Fragezeichen über dem Kopf loszuwerden. Manchmal verbirgt sich hier etwas Harmloses oder ein verschollen geglaubter Kontakt. Es könnte aber auch ein Virus hinter der Nachricht von der unbekannten Nummer warten. Anrufe von unbekannten Nummern kann man bei WhatsApp generell sperren lassen.

WhatsApp: Nachrichten und Bilder von unbekannte Nummer?

Erscheint euch die fremde Nachricht ungewöhnlich, ignoriert diese einfach und löscht die Mitteilung am besten. Eventuell hat sich lediglich jemand verschrieben und euch aus Versehen eine Nachricht geschickt. Lässt euch das Rätsel aber nicht los, solltet ihr vorsichtig mit der unbekannten Nachricht umgehen.

Fügt Kontakt spaßeshalber in euer Telefonbuch hinzu. So wird der Nutzer auch als WhatsApp-Kontakt erkannt. Danach solltet ihr Zugriff auf den Status und das Profilbild erhalten. Diese Informationen könnten Aufschluss über den Absender geben.

erhalten. Diese Informationen könnten Aufschluss über den Absender geben. Fragt alternativ direkt beim Absender nach, wer hinter der Nachricht steckt.

Um schnell und einfach herauszufinden, wer hinter der unbekannten Nummer schreibt oder Bilder verschickt, könnt ihr natürlich auch einfach anrufen.

Achtet dabei jedoch darauf, dass ihr einen Anruf über WhatsApp und keinen Telefonanruf durchführt. Immer wieder werden aktuell Smartphone-Besitzer von Kontakten mit einer afrikanischen Nummer angerufen. Bei diesen sogenannten „Ping-Calls“ soll ein Rückruf provoziert werden. Solch ein Anruf kann dann mit mehreren Euro pro Minute berechnet werden. Ein Telefonat bei WhatsApp wird hingegen über das Internet durchgeführt und nicht über den Telefonie-Tarif auf der Mobilfunkrechnung abgegolten.

WhatsApp: Kontakt hinter unbekannter Nummer herausfinden

Mit einem kleinen Trick könnt ihr eventuell ebenfalls herausfinden, wer hinter der entsprechenden Nummer steckt. Lest hierfür, wie ihr über die Handynummer-Rückwärtssuche Nummern herausfindet.

Erhaltet ihr immer wieder ungewollt Nachrichten oder Bilder von einer unbekannten Nummer, könnt ihr diese blockieren. So werdet ihr nicht mehr auf eingehende Nachrichten aufmerksam gemacht. An anderer Stelle zeigen wir euch, wie ihr gezielt Nummern bei WhatsApp blocken könnt.

Mehren sich die mysteriösen Nachrichten, geht kurz in euch. Überlegt, ob ihr eure Nummer nicht an einer falschen Stelle angegeben habt und die Nummer nun Datensammlern in die Hände geraten ist. Achtet zukünftig darauf, eure Telefonnummer nicht bei beliebigen Gewinnspielen oder anderen Stellen im Netz preiszugeben, um euch vor Nachrichten unbekannter Kontakte zu schützen.

Unbekannte Anrufer blockieren

Werdet ihr nicht nur angeschrieben, sondern angerufen, könnt ihr die unbekannten WhatsApp-Nutzer ganz einfach sperren. So wurde bei WABetaInfo schon im März 2023 eine Funktion gefunden, mit der man Anrufe unbekannter Nummern direkt sperren kann. Das Sicherheits-Feature wird seit Ende Juni 2023 für alle Nutzer des Messengers ausgerollt. Mit dem neuen Feature gehen Anrufe nicht bekannter Nutzer gar nicht erst bei euch ein, sondern werden direkt von WhatsApp geblockt. So richtet ihr die Sperre an:

Öffnet die Einstellungen von WhatsApp. Steuert den Bereich „Datenschutz“ an. Hier findet ihr den Punkt „Anrufe“. Aktiviert hier die Option „Anrufe von Unbekannt stummschalten“. Speichert die Eingabe. Ab sofort erreichen euch generell keine Telefonate mehr über den Messenger, wenn die Nummer nicht als Kontakt gespeichert ist.

So habt ihr eure Ruhe und müsst euch nicht fragen, wer euch da angerufen haben mag. Nun kann man also nicht nur Nutzer sperren, die euch bereits einmal kontaktiert haben. Mit der Einstellung ist das zumindest für die Anruffunktion für alle unbekannten Teilnehmer möglich.

Vorsicht vor Viren und Betrügern

Schreibt euch jemand Unbekanntes an, solltet ihr nicht zu gutmütig vorgehen. Vermeidet es, persönliche Informationen im Gespräch herauszugeben, wenn ihr unsicher seid, wer danach fragt. Betrüger könnten sich auch als jemand Bekanntes ausgeben und versuchen, private Daten auszuspähen. Hin und wieder nutzen Betrüger WhatsApp aus, um andere Nutzer mit den Daten zu erpressen. Sollte jemand im Namen von Bekannten oder Freunden schreiben, checkt ab, ob diese Kontakte wirklich eine neue Nummer haben. Wird ein WhatsApp-Konto richtig umgezogen, bleibt der Chat-Verlauf erhalten und ihr werdet im Gespräch über den Nummernwechsel informiert.

Auch wenn plötzlich jemand nach eurem „WhatsApp-Code“ fragt, solltet ihr die Nachricht ignorieren oder umgehend löschen. Hier wollen Hacker aller Voraussicht nach euer Konto übernehmen.

Weitere nützliche Tipps rund um das Thema WhatsApp findet ihr in folgendem Videofeed:

