WhatsApp: Umfragen erstellen – so geht es

Bei WhatsApp kann man direkt in einem Chat Umfragen erstellen. So sprecht ihr euch in einer Gruppe zum Beispiel über ein Geschenk ab oder vereinbart einen Termin.

WhatsApp: Umfrage erstellen – so geht es zum Beispiel für Termine

Früher musste man noch auf externe Anbieter oder eine langwierige Absprache per Chat zurückgreifen, mittlerweile kann man bei WhatsApp Umfragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten anlegen. Das geht sowohl in der App als auch in der Web-Version am PC.

Mit dieser Option fügt ihr die Abstimmung ein, danach könnt ihr Antwortmöglichkeiten vorgeben. (© Screenshot GIGA)

Öffnet den Chat, in welchem ihr die Abstimmung durchführen wollt. Tippt auf das Büroklammer-Symbol (Android) beziehungsweise Plus-Symbol (iOS). Es öffnet sich ein neues Menü mit Elementen, die in den Chat eingefügt werden können. Hier findet ihr die Option „Abstimmung“. Im nächsten Schritt gebt ihr die Frage ein. Darunter tippt ihr die Optionen ein, die als Auswahlmöglichkeit bei der Umfrage zur Verfügung stehen sollen. Es müssen mindestens 2 Einträge vorhanden sein. Maximal kann man 12 Optionen vorgeben. Abschließend könnt ihr noch einstellen, ob Teilnehmer mehrere oder nur eine einzige Antwort geben dürfen. Mit dem „Senden“-Pfeil fügt ihr die Umfrage in den Chat ein. Die Gruppen-Teilnehmer sehen die Umfrage und können sofort ihre Antwort geben.

Eure Freunde können direkt in WhatsApp abstimmen. Dazu muss lediglich auf eine der Antworten im Chat-Fenster getippt werden. Ihr könnt die Abstimmung nicht nur in Gruppen, sondern auch in privaten Einzel-Chats nutzen.

Kann man eine Umfrage bearbeiten?

Hat man eine falsche Antwortmöglichkeit mitgegeben oder will nachträglich noch Optionen hinzufügen, stellt man sich die Frage, ob man eine Umfrage in WhatsApp bearbeiten kann. Das ist aber nicht möglich. Nach dem Absenden lässt sich die Abstimmung nicht ändern. Habt ihr euch verschrieben oder eine Antwortmöglichkeit vergessen, müsst ihr die Umfrage löschen und eine neue Umfrage erstellen:

Umfragen lassen sich im Chat wie Nachrichten löschen.

Das heißt, ihr tippt auf die Zeile im Chat-Verlauf und haltet den Finger auf dem Bildschirm.

Sobald die Umfrage markiert ist, tippt ihr auf das Mülleimer-Symbol , um sie zu entfernen.

, um sie zu entfernen. Bereits abgegeben Antworten werden auch gelöscht.

Erstellt dann die neue Umfrage.

WhatsApp schützt damit die Integrität der Umfrage. Wenn Leute schon abgestimmt haben und man danach etwas ändert, könnte das verfälschen. Deswegen gibt es keine Bearbeitungsfunktion.

Tipps für WhatsApp-Umfragen

Formuliert eure Frage so eindeutig wie möglich, damit niemand rätseln muss, was gemeint ist.

Gebt nur die Optionen vor, die wirklich sinnvoll sind — zu viele Antwortmöglichkeiten können verwirren. Als Faustregel könnt ihr so 4 bis 6 Optionen mitgeben.

Optionen mitgeben. Überlegt, ob ihr Mehrfachantworten erlauben wollt. Wenn es eine klare Entscheidung geben soll, beschränkt euch auf eine Antwort.

wollt. Wenn es eine klare Entscheidung geben soll, beschränkt euch auf eine Antwort. Emojis lockern die Umfrage auf und machen die Optionen auf einen Blick verständlicher.

Da man die Umfrage nach dem Abschicken nicht mehr bearbeiten kann, solltet ihr sie lieber nochmal checken. Achtet dabei vor allem auf die Rechtschreibung, die richtige Frage und die Optionen.

kann, solltet ihr sie lieber nochmal checken. Achtet dabei vor allem auf die Rechtschreibung, die richtige Frage und die Optionen. Wenn es eine wichtige Umfrage ist, testet sie vorher in einem privaten Chat mit euch selbst.

Gerade bei Gruppen mit vielen Leuten gilt: Wenn die Abstimmung abgeschlossen ist oder ihr ein Zwischenergebnis posten wollt, gebt ein Update im Chat.

Wenn ihr mehrere Fragen habt, erstellt lieber einzeln pro Thema eine Umfrage, anstatt alles in eine zu packen. Sonst wird es schnell unübersichtlich.

