Mit Perplexity in WhatsApp schreiben: So geht es

Direkt in WhatsApp könnt ihr auf Perplexity zugreifen. So kann man bestimmte Aussagen in Chats checken und überprüfen, ob jemand Fake-News verbreitet oder Inhalte stimmen. Der Chatbot erstellt euch zudem eigene Bilder und eignet sich als Chat-Partner, falls ihr jemanden zum Schreiben sucht.

Fakten-Check in WhatsApp mit Perplexity

Der Zugriff auf Perplexity funktioniert ähnlich wie das Zusammenspiel von ChatGPT und WhatsApp. So überprüft ihr Nachrichten per KI:

Fügt den Perplexity-Chatbot als neuen Kontakt in WhatsApp hinzu. Nutzt dazu diese Nummer : +1 (833) 436-3285. Anschließend könnt ihr Nachrichten aus anderen Chats an diesen Kontakt weiterleiten. Dabei kann es sich zum Beispiel um fragwürdige Aussagen, Kettenbriefe oder auch Bilder handeln. Perplexity überprüft die Mitteilung. Nach wenigen Sekunden erhaltet ihr dann eine Einschätzung, ob der gezeigte oder beschriebene Inhalt wahr ist.

Der Chatbot eignet sich zum Beispiel, wenn der böse Onkel in der Familiengruppe wieder verdächtige Theorien teilt. Auch bei Diskussionen hilft Perplexity, schnell Frieden in einer Gruppe zu liefern, indem eine richtige Antwort gegeben wird. Für den Fakten-Check liefert euch Perplexity auch gleich passende Quellen mit. Ihr könnt die Funktion sowohl in Einzel-Chats als auch in WhatsApp-Gruppen einsetzen. Andere Nutzer bekommen von der Weiterleitung und Überprüfung nichts mit.

Mit Perplexity in WhatsApp schreiben

Ihr könnt auch direkt mit dem Perplexity-AI-Account schreiben. Dort lassen sich zum Beispiel kopierte Nachrichten zur Überprüfung einfügen. Genauso wie beim ChatGPT-Bot können zudem Fragen gestellt werden. Das geht auch per Sprachnachricht. Mit dem KI-Tool lassen sich zudem Bilder erstellen. Perplexity hat einen Zugriff auf das Internet, daher können auch aktuelle Fragen zuverlässig beantwortet werden. Wie bei allen KI-Antworten sollte man aber nicht blind auf die Aussagen von Perplexity vertrauen und gegebenenfalls einen weiteren Check zur Sicherheit über eine Google-Suche oder andere Quellen durchführen.

Die Nutzung von Perplexity innerhalb von WhatsApp ist kostenlos. Eine Anmeldung bei Perplexity ist nicht nötig. Wie bei WhatsApp üblich, ist die Kommunikation Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Bedenkt aber, dass das Weiterleiten privater Nachrichten zumindest im Hinblick auf die Privatsphäre problematisch ist.