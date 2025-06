WhatsApp-Gruppe beitreten: Mit Link, QR-Code und Bestätigung

In WhatsApp kann man Gruppen auf verschiedenen Wegen beitreten. Zudem lässt sich einstellen, dass man den Gruppenbeitritt bestätigen muss, bevor man für andere Teilnehmer angezeigt wird.

Einfach eine Gruppe nach ihrem Namen suchen und dann beizutreten, funktioniert nicht. Ihr müsst daher einen kleinen Umweg nehmen, um am Gruppenchat mit Freunden teilnehmen zu können.

Gruppe in WhatsApp beitreten

Der normale Weg in eine WhatsApp-Gruppe führt über eine Einladung vom Administrator:

Dazu tippt man oben auf den Gruppennamen. In den Details scrollt man nach unten. Ganz unten findet man die Mitgliederliste. In der ersten Zeile ist der Button „Mitglieder hinzufügen“. Einmal angetippt, wird man zur Kontaktliste weitergeleitet. Dort wählt man die neuen Teilnehmer aus.

Administratorrechte können an mehrere Gruppenmitglieder vergeben werden. Außerdem kann man auch Mitglieder einladen, wenn man eine neue WhatsApp-Gruppe erstellt.

WhatsApp-Gruppe per Link beitreten

Man kann auch einen Link erstellen. Folgt man dem Verweis, landet man direkt in der Gruppe und kann so am Chat teilnehmen. Dieser Weg eignet sich vor allem, wenn man Teilnehmer einladen will, die man nicht als Kontakt gespeichert hat. So erstellt man den Einladungs-Link für die WhatsApp-Gruppe:

Öffnet in WhatsApp den Gruppenchat, in den ihr andere per Link einladen wollt. Tippt oben rechts auf die drei Punkte ⋮ und wählt Gruppeninfo aus. Scrollt herunter bis zur Teilnehmerliste. Hier findet ihr den Button „Mit Gruppenlink einladen“. Hier seht ihr verschiedene Optionen, über die ihr den Link erstellen und teilen könnt. Den Gruppen-Link könnt ihr zum Beispiel kopieren oder über eine andere App teilen. © GIGA

Administratoren können einstellen, dass man erst nach einer Anfrage beitreten kann. Im Link-Menü kann man den Einladungs-Link auch zurücksetzen, damit neue Teilnehmer nicht mehr darüber einsteigen können.

Wenn ihr einen funktionierenden Invite-Link habt, fragt euch WhatsApp, ob ihr der Gruppe beitreten wollt, und zeigt an, wer die Gruppe erstellt hat und wie viele Kontakte bereits in der Gruppe aktiv sind. Beachtet, dass andere Gruppenmitglieder zumindest eure Handynummer sehen können, wenn ihr einer Gruppe beitretet. An einer Lösung mit einem Benutzernamen wird gearbeitet. Das gilt auch für euer Profilbild.

QR-Code für WhatsApp-Gruppe erstellen

Anstelle eines Links könnt ihr auch einen QR-Code für die Gruppe anzeigen lassen:

Dazu öffnet ihr auch die Gruppeninformationen. Scrollt nach unten zur Teilnehmerliste. Tippt auf die Option „Mit Gruppenlink einladen“. Hier findet ihr die Option „QR-Code“.

Andere WhatsApp-Nutzer können dann einfach den Code scannen, um zur Gruppe weitergeleitet zu werden.

Wie stellt man ein, dass man Gruppenbeitritte bestätigen muss?

Wollt ihr nicht zu beliebigen Gruppen hinzugefügt werden, könnt ihr das verhindern:

Steuert dafür die Einstellungen in WhatsApp an. Wählt den Bereich „Datenschutz“ aus. Tippt das Menü „Gruppen“ an. Hier findet ihr die Option „Wer kann mich Gruppen hinzufügen“. Wählt aus, ob jeder oder nur Kontakte die Erlaubnis bekommt. In „Meine Kontakte“ könnt ihr alle Teilnehmer abwählen. Dann kann euch niemand mehr ungefragt zur Gruppe hinzufügen.

Die WhatsApp-Gruppen sind abzugrenzen von den Broadcast-Nachrichten. Während bei Ersterem alle Mitglieder untereinander kommunizieren können, wird eine Nachricht per Broadcast an mehrere Personen gleichzeitig verschickt, ohne dass diese untereinander davon erfahren. Ein Einschleichen in eine Gruppe ist also nicht möglich. Gleichzeitig solltet ihr nicht jeder Gruppe beitreten, zu der ihr eingeladen werdet. Eure Mobilfunknummer wird auch Teilnehmern angezeigt, die nicht in eurer Kontaktliste sind.