Neue WhatsApp-Funktion greift euch unter die Arme, wenn ihr nicht weiter wisst

WhatsApp kann euch jetzt sogar beim Schreiben helfen.

Wenn einem mal die richtigen Worte fehlen, springt WhatsApp jetzt ein. Der Messenger testet gerade ein neues Tool, das beim Verfassen von Nachrichten hilft. Es kann sogar verschiedene Tonlagen treffen, heißt es.

WhatsApp: KI hilft beim Schreiben

In den Betaversionen von WhatsApp für Android und iOS ist gerade eine neue Funktion mit dem Namen „Writing Help” aufgetaucht. Dabei handelt es sich um eine optionale Schreibhilfe, die Nutzern mithilfe von KI etwas unter die Arme greift.

Die neue Funktion erkennt laut WhatsApp schon beim Tippen, ob ein Text möglicherweise verbessert werden könnte. Nutzer wählen dann aus, in welchem Ton sie die Nachricht formulieren möchten.

Zur Auswahl stehen „Rephrase” für klarere Sätze, „Professional” für formale Kommunikation, „Funny” für einen lockeren Stil oder „Supportive” für mitfühlende Nachrichten. Die ursprüngliche Botschaft wird dabei durch die KI-optimierte Version ersetzt, ohne dass der Empfänger etwas davon merken soll.

Die KI analysiert laut WhatsApp ausschließlich die aktuell verfasste Nachricht. Alte Nachrichten oder ganze Chatverläufe werden nicht berücksichtigt, heißt es. Damit will WhatsApp garantieren, dass keine sensiblen Daten unbeabsichtigt verarbeitet werden (Quelle: WABetaInfo).

KI-Schreibhilfe bei WhatsApp: Nützlich für Vielschreiber

Die neue Schreibhilfe könnte besonders für Vielschreiber oder eher unsichere Texter praktisch sein. Alle anderen brauchen sie wahrscheinlich nicht. Wer die Writing-Help-Funktion jetzt schon ausprobieren möchte, muss am Beta-Programm von WhatsApp teilnehmen. Wann sie für alle freigeschaltet wird, ist nicht bekannt.

Nutzer sollten in jedem Fall wissen, dass durch die KI-Version von Nachrichten etwas an Persönlichkeit verloren geht. Wer die „Writing Help” deshalb lieber nicht verwenden möchte, kann sie entweder ignorieren oder in den Einstellungen der App deaktivieren.