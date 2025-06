Android Auto ohne Kabel mit Smartphone verbinden: So geht’s

Bei einigen Modellen ist es zwar ohne Kabel möglich, das Smartphone mit Android Auto zu verbinden, aber standardmäßig verbaut wird es nicht. Mit einem Adapter lässt sich die Verbindung jedoch auch in diesen Fahrzeugen kabellos herstellen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

AA Wireless: Kabellose Verbindungen mit Android Auto nachrüsten

Bei dem AA Wireless Gerät handelt es sich um eine kleine Box, die per USB-Kabel mit dem Android-Auto-System verbunden wird. Danach kann damit eine kabellose WLAN-Verbindung mit dem Smartphone hergestellt werden. So erreicht man die Android-Auto-Funktionen, ohne ein Kabel zwischen dem Infotainment-System und dem Handy zu nutzen.

Das AA-Wirless-Gerät gibt es im Online-Shop des Herstellers zum Preis von 89,99 Euro.

Das Prinzip ähnelt dem eines Streaming-Sticks beim Fernseher. Man rüstet damit also die Drahtlos-Funktion nach. Das Produkt ging aus einer Crowdfunding-Kampagne hervor, die 2020 erfolgreich durchgeführt wurde. Sobald das Gerät per USB-Kabel mit dem Android-Auto-System verbunden wurde, kann man den Adapter per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. Dadurch werden die notwendigen WiFi-Anmeldeinformationen übertragen.

Alternativen zu AA Wireless

Neben AA Wireless gibt noch einige alternative Möglichkeiten zur kabellosen Verbindung mit Android Auto. So gibt es mit Carsifi eine weitere Option, die per Kickstarter per Crowdfunding finanziert wurde.

Mit dem MA1 hat zudem ein Motorola eine kabellose Lösung im Sortiment. Preislich liegen die drei Geräte ungefähr auf einer Linie. Bei allen Optionen sollte man im Hinterkopf behalten, dass es sich lediglich um eine Nachrüstung handelt, die von den Fahrzeug-Herstellern ursprünglich nicht vorgesehen war.

Je nach Smartphone-Modell, Fahrzeug und Android-Version kann die Verbindung schon einmal abbrechen. Mindestens Android 11 wird vorausgesetzt, um eine der vorgestellten Boxen zur Verbindung mit Android Auto zu nutzen. Die Boxen liefern keine zusätzlichen Funktionen und sind nicht mit iPhones kompatibel.