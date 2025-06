Was bedeutet Kappa? Bedeutung des Twitch-Emotes

Kappa ist der zehnte Buchstabe des griechischen Alphabets (Κκ) und hat den Zahlenwert 20 im milesischen System. So … alles geklärt? Nein, natürlich nicht! Hier geht es nicht um irgendwelche griechischen Buchstaben, sondern um das Twitch-Emote und Meme, welches daraus folgte. Denn um den Kappa-Smiley ranken sich viele Legenden und genauso viele Unwahrheiten. Hier erfahrt ihr, was es mit Kappa auf sich hat, die Bedeutung und woher der Smiley und sein Name überhaupt kommen.

Was bedeutet Kappa? Der Twitch-Smiley erklärt

Das Kappa-Emoji sowie das ausgeschriebene Wort „Kappa“ wird im Internet genutzt, um einen sarkastischen, nicht ernst gemeinten oder doppeldeutigen Satz zu markieren beziehungsweise seine Zweifel für eine Aussage darzustellen.

Das Gesicht zeigt dabei den Entwickler Josh DeSeno, der den Smiley für den ehemaligen Twitch-Vorgänger Justin.tv selbst erstellt hat. DeSeno ist Programmierer und arbeitete zu der Zeit an dem Chat-Client der Streaming-Seite. Da bereits einige Gesichter von J.TV-Mitarbeitern als Smiley vorhanden waren, hat er auch sein Foto hinzugefügt, wie er auf der eigenen Webseite erklärte.

Heutzutage wird der leicht verschmitzt lächelnde Gesicht auch außerhalb des Twitch-Chats bei Discord und anderen Chat-Diensten hinzugefügt und genutzt. Alternativ wird einfach das Wort „Kappa“ ausgeschrieben oder teilweise sogar im normalen Sprachgebrauch hinter einen sarkastischen Satz gesagt.

Kappa gehört zu den Standard-Twitch-Emotes (© GIGA)

Bedeutung des Wortes/Namens

Oft wird behauptet, dass das Gesicht des Mannes von einer Person stammt, die mit Nachnamen „Kappa“ heißen soll, dies ist jedoch an den Haaren herbeigezogen. Der Smiley zeigt wie oben erklärt den ehemaligen Twitch-Mitarbeiter Josh DeSeno.

Er gab dem Smiley den Namen „Kappa“ aus seinem eigenen Interesse für japanische Geschichte und Folklore. „Kappa“ ist ein japanisches Fabelwesen, das zu der Kategorie der Yōkai (Dämonen) gezählt wird, dabei aber auch Züge eines Kamis (niedere Gottheit) aufweist.

Darstellung des japanischen Fabelwesens Kappa // (© Katsushika Hokusai)

Der Kappa lebt in Flüssen und Teichen. Es wird typischerweise als humanoide Kreatur mit einem schildkrötenähnlichen Panzer, einem affenartigen Gesicht und einer Vertiefung auf dem Kopf, welches magisches Wasser enthält, dargestellt. Ihm wird oft ein schelmischer bis boshafter, aber höflicher Charakter zugesprochen.