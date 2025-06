WhatsApp-Nutzer in Deutschland können aufatmen – vorläufig

Europas Datenschützer zwingen WhatsApp zunächst in die Knie – aber nicht für lange Zeit.

WhatsApp sollte eigentlich nie Werbung erhalten. Seitdem Facebook den Messenger übernommen hat, rückte das Versprechen der Gründer in den Hintergrund. Werbung kommt – nur in Europa und somit auch in Deutschland nicht so schnell wie befürchtet.

WhatsApp-Werbung in Deutschland erst später

Meta hat große Pläne mit WhatsApp: Der beliebte Messenger soll künftig personalisierte Werbung ausspielen und so endlich zu dem Goldesel werden, den sich Mark Zuckerberg nach der Übernahme vor einigen Jahren gewünscht hat. Doch in der EU müssen sich Nutzerinnen und Nutzer darüber vorerst keine Gedanken machen. Wie die irische Datenschutzbehörde DPC bestätigt, wird das neue Werbemodell in der Europäischen Union frühestens 2026 eingeführt.

Die Ankündigung kommt, nachdem Meta kürzlich neue Werbe-Funktionen für WhatsApps „Updates“-Bereich vorgestellt hat. Der Plan: Werbetreibende sollen künftig zielgerichtete Anzeigen schalten können, während ein optionales Abo-Modell eine werbefreie Alternative bieten soll.

Datenschutz verhindert schnelle Einführung

Besonders brisant: Meta plant, Werbevorlieben und Informationen aus verknüpften Facebook- und Instagram-Konten für die WhatsApp-Werbung zu nutzen. Diese plattformübergreifende Datenverwertung stößt bei Datenschützern auf massive Bedenken. Der irische Datenschutzkommissar Des Hogan kündigte bereits intensive Gespräche mit WhatsApp an, um „alle Belange als europäische Regulierungsbehörden zu reflektieren“.

Meta beteuert zwar, die neuen Funktionen „auf die bestmögliche datenschutzorientierte Weise“ zu entwickeln. Auch soll der Datenaustausch zwischen den Plattformen nur bei ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer erfolgen. Doch die Vergangenheit zeigt: Erst kürzlich musste der Konzern den EU-Start seiner KI-Technologie aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken pausieren (Quelle: Politico).

Es bleibt also spannend, ob WhatsApp die Werbung datenkonform in Europa wirklich im Jahr 2026 einführen kann – oder sich alles noch weiter verzögert. Scharf ist auf die Werbung sicher niemand.