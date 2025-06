WhatsApp: So könnt ihr Bilder kommentieren und Nachrichten zitieren

Die Zitierfunktion in WhatsApp bringt Übersicht und kann die Gespräche in Gruppenchats erheblich erleichtern. Wie ihr Nachrichten zitieren sowie Bilder und Videos kommentieren könnt, erklären wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im Gruppenchat oder einer hitzigen Diskussion – mit der Zitierfunktion von WhatsApp könnt ihr vorherige Nachrichten wieder ins Gespräch holen und gleichzeitig auch kommentieren. Dabei ist es auch unerheblich, von wem die Nachricht stammt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch selbst zitieren.

Anzeige

WhatsApp: Zitieren von Nachrichten

Ihr könnt jede Nachricht in eurem Chat-Verlauf zitieren – dabei ist jedoch zu beachten, dass zitierte Bilder, Sprachnachrichten und andere Medien im Gegensatz zu Texten auch bei dem Gegenüber noch im Nachrichtenverlauf vorhanden sein müssen, damit dieser sich die ursprüngliche Nachricht erneut ansehen oder anhören kann. Dazu funktioniert die Zitierfunktion nur im jeweiligen (Gruppen-)Chat.

Öffnet WhatsApp und wählt den entsprechenden Chat aus. Navigiert zu der Nachricht, die ihr zitieren wollt. Wischt die jeweilige Nachricht nun einfach mit dem Finger zum rechten Bildschirmrand. Die Nachricht wird daraufhin sofort zitiert. Gebt abschließend eure Antwort darauf ein und tippt auf den Senden-Button.

© GIGA

Wenn ihr eine Nachricht von einem Kontakt, an einen anderen senden wollt, müsst ihr dafür die Weiterleiten-Funktion nutzen. Wie ihr diese nutzt, erklären wir euch in folgendem Artikel: WhatsApp-Nachrichten weiterleiten. Und falls ihr nur eine kurze Emoji-Reaktion auf eine Nachricht, Bild oder Video hinterlassen wollt, lest folgenden WhatsApp-Artikel: Auf Nachricht reagieren.

Anzeige

Alte(rnative) Zitierfunktion

Falls die Wischgeste bei euch nicht funktioniert, könnt ihr auch die alte Methode nutzen, um Nachrichten innerhalb einer Gruppe zu zitieren. Geht dafür wie folgt vor:

Öffnet WhatsApp und wählt den entsprechenden Chat aus. Scrollt zu der Nachricht, die ihr zitieren wollt. Tippt auf die jeweilige Nachricht und haltet gedrückt, bis diese blau hinterlegt wird und ein Auswahlmenü (oben) erscheint. In dem Auswahlmenü tippt ihr anschließend auf den Pfeil, der nach links zeigt. Nun wird die Nachricht zitiert, gebt noch eure Antwort ein und tippt abschließend auf den Senden-Button.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.