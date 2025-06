Apple kündigt neues iPhone-Update an – kommt noch vor iOS 26

Warum Apple ausgerechnet jetzt noch ein Update für iOS 18 bringt – und was China damit zu tun haben könnte.

iPhones erhalten iOS 18.6 noch im Sommer

Die Zukunft des iPhone-Betriebssystems präsentierte Apple kürzlich auf der diesjährigen WWDC. Bereits im Herbst sollen iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. erscheinen. Doch auch mit iOS 18 ist der iPhone-Hersteller noch nicht am Ende. Über einen Monat nach dem Release von iOS 18.5 verteilt Apple jetzt die erste Vorabversion von iOS 18.6 an registrierte Entwickler.

Apple dreht noch eine Extrarunde: Obwohl der Fokus längst auf iOS 26 liegt, bringt der iPhone-Hersteller ein weiteres Update für iOS 18 an den Start. Ab sofort steht die erste Vorabversion von iOS 18.6 sowie iPadOS 18.6 für registrierte Entwickler bereit. Wer möchte, kann sich das Update direkt über die Einstellungen-App unter Allgemein > Software-Update auf sein kompatibles Gerät laden.

Wirklich viele Neuerungen sind bisher nicht bekannt – zumindest keine, die sichtbar wären. Hinter den Kulissen könnte sich aber Entscheidendes tun: Laut Berichten könnte Apple Intelligence mit iOS 18.6 erstmals in China starten. In dem für Apple so wichtigen Markt stehen KI-Funktionen bislang noch nicht zur Verfügung (Quelle: MacRumors).

Gerüchten zufolge plant Apple dafür Kooperationen mit chinesischen Tech-Giganten wie Alibaba und Baidu. Doch regulatorische Hürden könnten das Ganze ausbremsen. Ob es also schon mit iOS 18.6 so weit ist, bleibt abzuwarten.

Das Ende von iOS 18 naht

iOS 18.6 dürfte gleichzeitig das letzte größere Update für iOS 18 sein. Apple richtet seinen Fokus nun voll auf iOS 26, das sich bereits in der Beta-Phase befindet und im September final erscheinen soll – gemeinsam mit dem iPhone 17.

Wer also auf große Sprünge hofft, muss sich noch ein wenig gedulden. Doch bis dahin bleibt iOS 18.6 eine letzte Gelegenheit, unter der Haube ein paar Verbesserungen zu bekommen – und vielleicht auch ein Stück Apple-KI nach China zu bringen. Erwähnenswert: Das iPhone XS, XS Max und das iPhone XR werden iOS 26 nicht mehr erhalten, für sie bleibt bleibt es bei iOS 18 beziehungsweise dem nun angekündigten Update auf iOS 18.6.

Doch auch die anderen Betriebssysteme erhalten ein weiteres Service-Update, abseits von iOS 18.6 und iPadOS 18.6 kündigte Apple ferner macOS Sequoia 15.6, visionOS 2.6, tvOS 18.6 und watchOS 11.6 an – auch der Mac, die Apple Vision Pro, Apple TV und die Apple Watch werden also versorgt.

Noch ist nicht bekannt, wann iOS 18.6 und Co. erscheinen werden. Zum Vergleich: iOS 17.6 erschien Ende Juli letzten Jahres. Mit einem vergleichbaren Zeitraum kann wohl auch für iOS 18.6 gerechnet werden.

