Ausgerechnet Android-Nutzer profitieren von iOS 26 auf dem iPhone – Apple und Google sei Dank

iOS 26 bringt ein sinnvolles Feature, das Android-Nutzer jubeln lässt – ja, wirklich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

eSIM-Übertragung zwischen iPhone und Android – geht künftig mit iOS 26 viel einfacher

Manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder – und die kommen in diesem Fall gleich von zwei Tech-Giganten, die sich sonst eher selten die Hand reichen: Apple und Google. Mit iOS 26 macht Apple nun Ernst und öffnet sein Betriebssystem an einer Stelle, die viele Android-Nutzer (und Wechselwillige) besonders freuen dürfte.

Mit dem kommenden iPhone-Update auf iOS 26 führt Apple erstmals die Möglichkeit ein, eine eSIM direkt zwischen iPhone und Android zu übertragen – und zwar in beide Richtungen. Wer also künftig von iOS zu Android (oder umgekehrt) wechseln will, muss nicht mehr den Umweg über den Mobilfunkanbieter gehen. Ein echter Fortschritt, denn bislang war der Wechsel der digitalen SIM-Karte ein nerviger, oft manueller Prozess.

In den Einstellungen von iOS 26 ist die Funktion bereits aufgetaucht – zumindest bei einigen Nutzern. Ein findiger User auf Reddit berichtet etwa von einer neuen Option namens „Auf Android übertragen“, die er in Verbindung mit einer eSIM eines amerikanischen Providers entdeckt hat. Aktuell scheint das Feature noch nicht mit allen Tarifen kompatibel zu sein, doch der Stein ist ins Rollen gekommen.

Auch in umgekehrter Richtung tut sich was: Beim Hinzufügen einer neuen eSIM in iOS 26 findet sich nun auch die Option „Von Android übertragen“. Ein Fingertipp – und schon wird ein QR-Code angezeigt, der mit dem Android-Gerät gescannt werden kann. Darüber lässt sich die eSIM problemlos auf das iPhone übertragen (Quelle: MacRumors).

Der Clou: Diese Neuerung kommt nicht aus heiterem Himmel. Bereits in einer Beta-Version von Android 16 fanden sich Hinweise auf eine entsprechende Übertragungsfunktion. Es liegt also nahe, dass Apple und Google hier hinter den Kulissen zusammengearbeitet haben, um den Wechsel zwischen den Plattformen deutlich zu vereinfachen. Ein kleiner Schulterschluss – zum Vorteil der Nutzer.

iOS 26: Ein kleiner Schritt für Apple, ein großer für die Wechselwilligen

Bislang war der eSIM-Wechsel zwischen Android und iPhone ein eher mühsames Unterfangen, oft verbunden mit Support-Chats, Hotline-Warteschleifen oder neuen QR-Codes vom Anbieter. Mit iOS 18 war immerhin der Wechsel von iPhone zu iPhone komfortabler geworden – doch Android blieb außen vor.

Mit iOS 26 fällt nun eine der letzten Hürden für Plattformwechsler. Wer vom iPhone zu einem Pixel oder Galaxy wechseln will – oder umgekehrt –, hat es jetzt leichter. Und das dürfte nicht nur Wechselwillige freuen, sondern auch all jene, die beruflich mit beiden Welten jonglieren müssen.

Fazit: Mit der neuen eSIM-Funktion zeigt sich, dass Cupertino zumindest punktuell bereit ist, die Mauern zu senken, wenn es den Nutzerkomfort erhöht – selbst Google sitzt mit im Boot. Also ja – ausgerechnet Android-Nutzer profitieren jetzt von iOS 26. Klingt paradox, ist aber Realität.