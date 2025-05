iPhone-Nutzer können jetzt glänzen: Mit diesem iOS-18-Feature punktet man bei Freunden

Dieses neue iPhone-Feature in iOS 18 zeigt, wie einfach Technik sein kann – vor allem, wenn Gäste kommen.

Geht jetzt auf dem iPhone: WLAN-Passwort mit QR-Code teilen

Apple-Nutzer untereinander haben es leicht: WLAN-Passwörter lassen sich auf dem iPhone automatisch im selben Netzwerk teilen. Deutlich umständlicher war bisher die Weitergabe über Systemgrenzen hinweg. Doch mit iOS 18 wird selbst das zum Kinderspiel – wer es noch nicht weiß, sollte dieses Feature kennen.

Mit iOS 18 krempelt Apple nicht nur Bestehendes um, sondern spendiert dem iPhone auch gleich eine neue App. Still und heimlich zieht damit ein alter Bekannter aus dem Hintergrund ins Rampenlicht: der Schlüsselbund. Unter neuem Namen – Passwörter – übernimmt die App jetzt das Kommando über eure Zugangsdaten. Doch damit nicht genug: Apple legt noch eine Schippe drauf und integriert ein praktisches Feature, das man bislang vermisst hat.

Besonders Nutzerinnen und Nutzer, die regelmäßig Besuch von Android-Usern bekommen werden sich freuen: WiFi-Passwörter lassen sich jetzt per QR-Code teilen. Was auf Android-Smartphones schon lange möglich ist, hält nun endlich auch auf dem iPhone Einzug. In der neuen Passwörter-App sind sämtliche gespeicherten WLAN-Zugänge hinterlegt. Wer ein Passwort teilen möchte, muss es nicht mehr mühsam diktieren oder per Nachricht verschicken – einfach QR-Code anzeigen, vom anderen Gerät scannen lassen, fertig.

Auf der Detailseite zum gewünschten WLAN findet sich die Option. (© Screenshot GIGA)

So gehen wir vor

So gehen wir vor: Passwörter-App offen, auf WLAN tippen und dann den Namen des gewünschten Netzwerkes suchen. Nun ebenso darauf tippen und „Netzwerk-QR-Code anzeigen“ wählen – jetzt wird der QR-Code angezeigt und kann dem Freund oder der Freundin hingehalten werden.

Mit dem erzeugten QR-Code können sich Freunde dann einfach mit dem jeweiligen Netzwerk verbinden. (© Screenshot GIGA)

Wie bereits erwähnt, funktioniert innerhalb des Apple-Kosmos die WLAN-Weitergabe ja ohnehin schon automatisch – ein iPhone teilt bereitwillig mit einem anderen, wenn alle Voraussetzungen stimmen. Doch an den Grenzen des Systems war bisher Schluss. Mit iOS 18 fällt diese Hürde – und Apple-Nutzer können nun endlich plattformübergreifend glänzen und bei Freunden und Bekannten punkten.