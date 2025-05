Ein iPhone wie dieses gab es noch nie – Apple plant in zwei Jahren eine Revolution

Apple denkt das Smartphone neu – und plant die größte Design-Revolution seit dem iPhone X.

Ohne Rahmen: Apples unglaubliches „20th Anniversary iPhone“

Kaum zu glauben, aber bereits in zwei Jahren feiert das iPhone seinen zwanzigsten Geburtstag. Für Apple Grund genug, das bisherige Design auf den Kopf zu stellen und ein entsprechend revolutionäres Jubiläumsmodell vorzustellen. Ein aktueller Bericht aus Korea verrät bereits jetzt Apples ambitionierte Pläne für das sogenannte „20th Anniversary iPhone“.

Demnach möchte Apple im Jahr 2027 ein iPhone mit einem komplett rahmenlosen Display präsentieren – ein Bildschirm, der sich um alle vier Kanten des Geräts wölbt. Der iPhone-Hersteller arbeitet hierzu an der sogenannten „Four-Edge-Bending“-Technologie (Quelle: ETNews).

Dabei wölbt sich das Display nicht nur entlang der linken und rechten Seite, wie man es von einigen Smartphones der Vergangenheit kennt. Auch am oberen und unteren Rand kommt dieses außergewöhnliche Designmerkmal zum Einsatz. Das Ergebnis ist ein grenzenloses visuelles Erlebnis, bei dem Inhalte nahtlos über alle Seiten des Geräts hinwegfließen.

Auch Bloomberg berichtete am Wochenende über ähnliche Pläne. Apple arbeitet demnach offenbar an einem komplett neu gestalteten iPhone – nahezu vollständig aus Glas, mit gebogenem Gehäuse und ohne jegliche Aussparungen im Display. Das Ziel? Ein echtes „All-Screen“-Smartphone, wie wir es bislang nur aus Konzeptstudien kennen.

Ebenso The Information will Ähnliches erfahren haben. Demnach soll mindestens ein iPhone-Modell, das 2027 erscheint, mit einem echten Edge-to-Edge-Display ausgestattet sein – also einem Bildschirm, der die Front vollständig einnimmt, ohne sichtbare Ränder.

Größter Designsprung seit dem iPhone X

Der jüngste Bericht spricht von einem der ambitioniertesten iPhone-Designs seit dem iPhone X. Damals, 2017, verabschiedete sich Apple vom Home-Button, setzte auf ein gekerbtes Display und führte die mittlerweile ikonische Wischgestensteuerung ein. Jetzt soll es noch radikaler werden: Gebogene Displayränder auf allen vier Seiten, keine sichtbaren Ränder mehr – aber auch große technische Herausforderungen. Die zentrale Frage: Wie lassen sich Frontkamera, Face ID und Lautsprecher unsichtbar unter dem Display unterbringen?

Ob Apple das tatsächlich gelingt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Wenn Cupertino dieses Design tatsächlich in Serie bringt, wäre das nicht nur ein technisches Meisterstück, sondern auch ein starkes Statement zum 20. Geburtstag des iPhones – mutig, visionär, typisch Apple eben.

Das iPhone X aus dem Jahr 2017 war ähnlich revolutionär:

