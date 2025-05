Trump warnt Apple: Euer iPhone-Plan geht nicht auf

Donald Trump mischt sich in die Expansionspläne von Apple ein. In einem Gespräch mit CEO Tim Cook forderte er, dass iPhones für den US-Markt künftig wieder in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Der Fokus auf Indien sei falsch.

Trump: Apple soll iPhones in den USA bauen

Bei einem Treffen in Katar hat US-Präsident Trump klargemacht, dass ihm die Ausweitung der iPhone-Produktion in Indien missfällt. „Er baut überall in Indien. Das will ich nicht“, sagte Trump im Hinblick auf Apple-Chef Tim Cook. Mit diesem habe er deswegen „ein kleines Problem“, obwohl man Apple stets „wirklich gut behandelt“ habe. Die USA hätten ihm zufolge kein Interesse daran, dass Apple iPhones in Indien produziert (Quelle: Bloomberg)

Stattdessen solle Apple die Produktion für den US-Markt stärker ins eigene Land holen. Trump behauptet in diesem Zusammenhang, Cook habe ihm bereits zugesichert, die Fertigung in den USA auszubauen. Bei der letzten Präsentation der Quartalszahlen hatte Cook erklärt, dass Apple gelernt habe, dass es „ein zu großes Risiko darstellt, alles an einem Ort zu haben“. Neue Lieferquellen werde Apple deshalb auch in Zukunft erschließen.

Bis Ende 2026 plant Apple, den Großteil der iPhones für den US-Markt aus Indien zu importieren, um Risiken durch höhere US-Zölle und geopolitische Spannungen mit China zu verringern. Aktuell werden rund 20 Prozent der iPhones in Indien gefertigt, hauptsächlich in Werken von Foxconn und Tata Electronics. In den letzten zwölf Monaten hat der Konzern bereits iPhones im Wert von 22 Milliarden US-Dollar in Indien produziert – das sind fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr.

iPhone-Produktion in den USA teuer und kompliziert

Experten halten Trumps Wunsch für schwer umsetzbar. Die iPhone-Produktion beruht auf einer extrem komplexen Lieferkette, die über Jahre hinweg aufgebaut wurde. Diese Strukturen einfach in die USA zu verlagern, wäre sehr teuer und würde lange dauern. Dazu fehle es an spezialisiertem Personal und einer geeigneten Infrastruktur.

