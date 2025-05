Apple veröffentlicht iOS 18.5: Das bringt das neue iPhone-Update

Hinter diesem iPhone-Update steckt mehr als nur ein neues Hintergrundbild.

Update vom 13. Mai 2025: Die Vorhersagen zum Veröffentlichungstermin waren korrekt – in den vergangenen Stunden hat Apple tatsächlich iOS 18.5 veröffentlicht, das nächste Service-Update fürs iPhone. Die Aktualisierung bringt vor allem kleinere Verbesserungen sowie einige wenige neue Funktionen, darunter: Neues „Pride Harmony“-Hintergrundbild verfügbar

Eltern erhalten eine Benachrichtigung, wenn der Bildschirmzeit-Code auf dem Gerät ihres Kindes verwendet wird

„Mit iPhone kaufen“ ist nun beim Kauf von Inhalten in der Apple-TV-App auf Geräten von Drittanbietern verfügbar

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Apple-Vision-Pro-App möglicherweise nur einen schwarzen Bildschirm angezeigt hat

Unterstützung für „carrier-basierte Satellitenverbindungen“ auf dem iPhone 13 Darüber hinaus gibt es natürlich auch wichtige Sicherheitsupdates – unter anderem für Apples C1-Modem im iPhone 16e. Außerdem hat Apple weitere Updates veröffentlicht: iPadOS 18.5, macOS 15.5, visionOS 2.5, tvOS 18.5 und watchOS 11.5. Das neue Pride-Hintergrundbild ist übrigens nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf dem iPad und der Apple Watch verfügbar.

Originalartikel vom 7. Mai 2025:

Mit iOS 18.5 funkt das iPhone 13 jetzt ins All

Der sogenannte „Release Candidate“ von iOS 18.5 bringt es ans Licht: Apple aktiviert die sogenannte „Carrier-basierte Satellitenverbindung“ für das iPhone 13 – also nicht den Globalstar-exklusiven Apple-Satellitenservice wie bei iPhone 14 und neuer, sondern die von Mobilfunkanbietern bereitgestellte Variante (Quelle: MacRumors). Bedeutet: Wenn der Netzbetreiber mitspielt, kann man sich künftig über den Himmel verbinden – zumindest für rudimentäre Dienste wie Standortfreigabe oder Notrufe.

Und wer spielt mit? In den USA etwa T-Mobile, die gemeinsam mit SpaceX den Dienst „Starlink Direct“ an den Start bringen wollen. Auch au (Japan), One NZ (Neuseeland) und Verizon mischen mit – wobei Letztere derzeit noch Probleme mit der iPhone-Kompatibilität haben. Aber hey, der Wille zählt.

Die gute Nachricht: Alle iPhone-13-Modelle sind kompatibel – vom iPhone 13 mini bis zum Pro Max. Allerdings benötigt man den richtigen Anbieter, und den gibt es hierzulande bislang nicht. Doch für die Zukunft ist man in jedem Fall gewappnet.

Apple zeigt sich ungewohnt großzügig. Schließlich ist die Satellitenkonnektivität seit dem iPhone 14 eigentlich ein Verkaufsargument für die neue Generation. Jetzt öffnet man die Funktion – zumindest über Umwege – auch für ältere Geräte.

Unterm Strich: Mit iOS 18.5 wird das iPhone 13 ein bisschen mehr wie das iPhone 14 – zumindest in puncto Notfall-Kommunikation via Satellit. Für Besitzerinnen und Besitzer eines 13er-Modells sicherlich eine positive Überraschung.

Weitere Features im iPhone-Update

Mit dem Release von iOS 18.5 kann in den nächsten Tagen gerechnet werden. Da der „Release Candidate“ mittlerweile freigegeben wurde, dürfte das Service-Update spätestens nächste Woche erscheinen. Abseits diverser kleinerer Verbesserungen fügt das Update ein neues Hintergrundbild hinzu, das zum diesjährigen Pride-Apple-Watch-Armband passt, sowie eine neue elterliche Warnung, wenn ein Kind in der Lage ist, den Passcode für die Bildschirmzeit zu umgehen.